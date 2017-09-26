Şarjı Sömüren GPS ve Konum Hizmetleri 2018’de Tarih Oluyor!

Her yıl olduğu gibi bu önümüzdeki yıl da akıllı telefonların kullandıkları işlemciler daha iyiye gidiyor. Ancak 2018’de, GPS hizmetlerinin daha az şarj tüketmelerini sağlayacak işlemcilerle şarjdan %50’ye kadar tasarruf etmek mümkün olacak.

Çerçevesiz ekranlar, çift kamera sistemleri, mühendislik harikası tasarımlar… Geldiğimiz dönem akıllı telefon piyasasının ne denli geliştiğini ve telefon üretiminin bir numaralı tüketici hizmeti olduğunu gösteriyor. Üstelik her cebe uygun amiral gemisi bulmak mümkün.

Son model cihazlar her ne kadar üst düzey olsalar da hepsinin bir ortak noktası var: Çabuk tükenen bataryalar. Bundaki en önemli etken elbette ekran boyutları, arka planlardaki uygulamalar ve hizmetler. Ancak görünmez kahraman GPS hizmetleri, en az dev ekranlarımız kadar suçlular.

Tecrübeli işlemci ve anakart üreticisi Broadcom’un yakın zamanda piyasaya sunmaya hazırladığı yeni GPS çipi, akıllı telefonların daha az batarya tüketmelerini sağlayacak. Google Haritalar başta olmak üzere diğer harita servisleri bu çip sayesinde daha doğru konum bildirimi de sağlayacaklar. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında da söz konusu çiplerin yeni cihazlarda tüketicilere sunulmak için hazır olduğu bildirildi.

Daha net konum bildirimi ve gün sonunda işiniz bitince kalan ekstra batarya yüzdesi elbette herkesi mutlu edecektir. Günümüzde akıllı telefonlarımızda bulunan GPS çiplerinin 5 metrelik bir hata payına sahip olduklarını, yeni çipin ise 500 cm’lik hata payını 30 cm’ye kadar düşüreceğini de belirtelim. Ayrıca yüksek binalı bölgelerde daha doğru çalışması için ekstra yazılım güncellemeleriyle desteklenecek.

Avantajlarından bahsettiğimiz bu çip BCM47755 kod adıyla geliştirildi ve mevcut çiplerimize göre %50 daha az pil tüketecek. Çift çekirdekli olacak 28 nanometrelik mimarisi ise firmaların telefonları daha kompakt bir şekilde tasarlamalarına yardımcı olacak.

Elde ettiğimiz bilgiler her ne kadar doğruluk kazanmış olsalar da, 2018 yılında çıkacak yeni nesil amiral gemilerini beklemek zorunda kalacağız. Eğer çip hakkında anlatılanlar telefonlar elimize geçtiğinde de doğrulanırsa bataryalarımızı daha düşük sıklıkta şarj edeceğiz.