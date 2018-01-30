Chrome, Firefox, Opera ve diğerleri... Mobil piyasada bu 3 tarayıcının yanına ilişmeye çalışan çok fazla alternatif olsa da yeni fikirlerle gelen çok fazla yazılım yok. Onlardan biri olmaya çalışansa Cake Browser oluyor.

Akıllı telefonlar aracılığı ile internette sörf yapmaya bir türlü alışamayanlardanım şahsen. Tab'lar arasındaki geçiş, yer imlerine ulaşım ve arama yapma; Bunların neredeyse hiçbirini bilgisayarda yapabildiğimiz kadar hızlı veya sorunsuz bir biçimde yapabildiğimizi düşünmüyorum. Cake Technologies de bunu düşünüyor olacak ki yeni ve inovatif bir tarayıcı ile karşımıza çıkıyor: Cake Web Browser.

Cake Web Browser'ın ana hedefi, tarayıcının temel olarak kapsamlı bir arama motoru olarak kullanılması. Arama ekranında direk olarak video mu, resim mi, döküman mı ne aramak istiyorsanız seçiyorsunuz ve diğer tarayıcıların aksine, size algoritmasıyla birlikte ilk sonucu gösteriyor. Yeni bir sonuç görmek için sağa, normal sonuç sayfasını görmek için ise sola kaydırıyorsunuz. Keza resim aramalarında öncelikle Google'ın resim sonuçlarını görmenize rağmen, küçük bir kaydırma hareketiyle Giphy, Bing, Flickr ve Imgur gibi sitelerden de sonuç alabiliyorsunuz.

Açıkçası Cake Web Browser'ın amacı sürekli kullandığınız tarayıcınızın yerini almak değil. Bunun yerine sadece bir şeyler aramak istediğinizde size vakit kazandırmayı ve aramak istediğiniz şeyi kolayca bulmanızı hedefliyor. Hem iOS hem de Android için şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yazılımı nasıl bulduğunuzu bizlerle yorumlarda paylaşabilir, farklı tarayıcı tavsiyelerinizi iletebilirsiniz.