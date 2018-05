Android işletim sistemine sahip telefonlarımıza, uygulama ve oyun indirmek için kullandığımız Google Play içerisinde ücretsiz olarak sunulan en iyi 10 futbol oyununu sizler için derledik.

Genellikle oyun oynamak için bilgisayarlar ve oyun konsollarını kullansak da kimi zaman da cebimizdeki telefonlarda güzel oyunlar oynamak isteyebiliyoruz. Siz de telefonunuzdan futbol oyunları oynamayı seviyorsanız listedeki oyunlara bir göz atabilirsiniz. İşte birbirinden güzel, indirmesi ücretsiz 10 futbol oyunu.

Final kick 2018: Online football

721.000'den fazla oyuncu tarafından indirilen Final kick 2018: Online football, keyifli zamanlar geçirebileceğiniz basit bir futbol oyunu. Çeşitli modları bulunan oyunun içerisinde antrenman modu ve frikik modu gibi birçok seçenek bulunmakta.

Top Eleven 2018 - Futbol Menajeri

Football Manager benzeri bir oyun olan Top Eleven 2018, bir menajerlik oyunudur. Football Manager oyununun mobili Google Play'de bulunmakta, ancak ücretli bir şekilde indirme imkanı sunmakta. Oyunda takımınızı seçerek rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Eğer menajerlik oyunlarından hoşlanıyorsanız siz de oyunu ücretsiz bir şekilde indirerek oynayabilirsiniz.

Kafa Topu 2

Futbol oyunları listesi yapıyorsak Kafa Topu 2'yi de listeye almak gerekiyordu. Online olarak da yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir oyun olan Kafa Topu 2'yi hala indirmediyseniz bir an önce telefonunuza yüklemenizi tavsiye ediyoruz. İlk versiyonuna göre güzel yeniliklere sahip olan Kafa Topu 2, sizlere yine eğlenceli dakikalar yaşatacak.

FIFA Futbol

Cristiano Ronaldo'nun reklam yüzü olduğu oyun, bilgisayarlarda ve oyun konsollarında oynadığımız FIFA'nın mobil versiyonudur. 3,5 milyondan fazla oyuncuya sahip olan oyunda online olarak futbol karşılaşmaları gerçekleştirebilirsiniz.

PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER

FIFA'nın her platformda en büyük rakibi olan PES, mobil platformlarda da yarışın içerisinde yer almakta. Efsane oyuncularla da oynama imkanı sunan PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, mobil versiyonuyla da sevenlerini her zaman her yerde oyun keyfiyle buluşturmakta.

Score! Hero

Farklı bir oyun deneyimi yaşatan Score! Hero, futbol tarihine geçmiş bir çok efsane golü tekrarlatarak keyifli zamanlar geçirmenizi sağlamakta. Oynaması çok da kolay olmayan Score! Hero, zorlu yapısıyla eğlenceyi de ikiye katlıyor. Siz de oyunu indirerek efsane golleri bir daha yaşayabilir ve altına imzanızı atabilirsiniz.

Soccer Star 2018 Top Leagues · Futbol oyunları

Futbol takımınızı kurup maçlar yapmanıza olanak sağlayan Soccer Star 2018, şu ana kadar yarım milyon oyuncu tarafından indirilmiş durumda. Siz de takımınızı kurup rekabete ortak olmak için Soccer Star 2018'i ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Ultimate Soccer

3 farklı moduyla güzel deneyimler yaşayabileceğiniz bir oyun olan Ultimate Soccer'ı, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Dünya kupası, kariyer ve dostluk maçı modlarıyla keyifli zamanlar geçirmek için aşağıdaki bağlantıdan oyunu indirebilirsiniz.

Dünya Süper Lig

60 farklı milli takım ve yaklaşık 2000 futbolcu ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Kupa, lig ve eğitim modlarıyla farklı oyun seçenekleri de sunulmakta. 747.000'den fazla oyuncunun indirdiği bu oyunu siz de ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Dream League Soccer 2018

Çok başarılı bir online modu olan Dream League Soccer 2018, futbol oyunları seven herkesin indirmesi gereken bir oyun. Takımınızı oluşturup forma rengi ve stadyum gibi birçok ayrıntıyı kendiniz belirleyebilirsiniz. Dream League Soccer 2018'i ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.