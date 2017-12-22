Bitcoin Madenciliği İçin Akıllı Telefon Kullanmak

Bitcoin çılgınlığının yaşandığı bir dönemdeyiz ve kulaklarınızı kapatarak bu işten kaçamazsınız. Ekonomi tarihi değişiyor, kolay değil. Bir şekilde Bitcoin sahibi olmak isteyen insanlar, madencilik yollarına da başvurabiliyorlar. Peki bu hareket ne kadar mantıklı?

Öncelikle Bitcoin üretimi konusunda kısa bir bilgi vererek başlayalım. Bilgi işlem teknolojilerinin bel kemiği olan işlemci birimleri, kripto para madenciliği için oldukça önemlidir. Gün geçtikçe daha çok bilgi işlenir ve bilgi miktarı arttıkça talep edilen işlemci gücü de artar. Bunu en basit şekilde, 10 yıl öncesinin son model bilgisayarında bugünün oyunlarını oynamamanız örneği ile açıklayabiliriz. Çünkü talep edilen işlemci gücü fazladır.

Bitcoin madenciliği, genellikle yüksek fiyatlarından dolayı yatırım yapamayan ve kendi üretimini yapmak isteyen insanların tercihi oluyor. Ancak bu madencilik sistemi için minimum 15 bin TL’lik yatırımlar yaparak, yüksek hızlı işlemciler satın almanız gerekiyor. Yani bu da bir masraf. Dolayısı ile herkes işin kolayına kaçıp, ellerindeki mevcut elektronik cihazların işlemcilerini bu iş için kullanmaya heves ediyor.

(Şu sistemin bilgi işlem gücünü bir akıllı telefonla kıyaslamak son dere mantıksız, ancak insanlar heves ediyorlar, biz de sonucunu ve nedenlerini açıklıyoruz)

Bu konuya, günümüzün en hızlı işlemcilerine sahip olan iPhone 8 ve iPhone X gözünden bakalım. Bir akıllı telefon ile kripto para madenciliği yapmak ve kazanmak mümkün mü?

Evet, bilgisayarlarınızın işlemcilerini kullanan ve tarayıcılar aracılığıyla ulaşabileceğiniz onlarca farklı madencilik sitesi var. Bu siteler, işlemci gücünüzden destek alarak kripto para üretmek için bilgi işlemeye başlıyor ve sağladığınız güç oranında dijital cüzdanınıza kripto para gönderiyor. Fakat işlemcileriniz hızlı değilse -ki kişisel kullanım için üretilen sistemlerin hepsi yetersiz- boşu boşuna işlemcinizi yormuş oluyorsunuz.

Benzer sistemleri akıllı telefonlar için de yaygınlaşmış durumda ve sayısız dolandırıcılık hilesi içeriyorlar. Örneğin iPhone X üzerine kurulu olan MobileMiner ismi verilen iOS destekli madencilik uygulaması var. Bunu kullanmak için hem iOS geliştiricisi olmanız, hem de madencilik sırasında cihazı kullanmamanız gerekiyor. Zaten işlemciye binen aşırı yükten dolayı kullanmanız imkansızlaşıyor.

Ayrıca arka planda çalışan böyle yüklü işlem gücü talep eden uygulamalar, telefonunuzu yüksek sıcaklıklara ulaştırıyorlar. Mevcut madencilik sistemlerinin su soğutmalı motorlara sahip olduklarını ve en basit donanımın bile elektrik faturanızı 4’e katladığını belirtmemiz gerek. Fakat dedik ya, maddiyat dolayısıyla işe kalkışamadınız ve iPhone X’ununuz ile madencilik yapmak istiyorsunuz. Yukarıdaki gerçekleri de göze alıp her şeyi hazırladınız. Ne kadar kazanırsınız?

Bir ay boyunca sadece geceleri 8 saat madencilik yapan iPhone X ile bu rakam 13 dolara zor ulaşır. Koca bir ay sonra, artık çöp haline gelmiş bir iPhone X ve 13 dolarcık...

Hiç mantıklı değil doğrusu.