Akıllı Telefonla Gece Fotoğrafçılığının Püf Noktaları

Her zaman cebimizdeki kompakt fotoğraf makineleriyle geceleri de güzel fotoğraflar çekmek mümkün, tabi ufak ayarlamalarla.

Akıllı telefon kameraları her geçen gün iyileşse de, sahip oldukları sorun hep aynı: düşük ışıkta kötü fotoğraf ve videolar.

Bu problemin temelinde yatan durum kamera sensörünün boyutuyla ilgili. Akıllı telefonlar boyutları gereği çok küçük sensörlere sahipler. Gündüz yeterli ışık bu sensörlere ulaşabilse de geceleri çok az sayıda sensöre çarpan foton, fotoğrafların çoğu zaman karıncalı ve bulanık olmasıne sebep olur.

Üstteki resimde görüleceği üzere, ortadaki kırmızı alan bir akıllı telefon kamerasının sensör boyutuyken mavi alan bir DSLR fotoğraf makinesinin sensör alanı. Bu kadar küçültülmüş bir sensörle geceleri bir şeylerin görülebilmesi bile mucize, değil mi?

Bunların bir yere kadar önüne geçmek için bir kaç yolu sizler için derledik. Başlayalım.

Daha Yüksek Hassasiyet Ayarı

Küçük bir sensörle çok ışık almak istiyorsanız en mantıklı tercihlerden biri o sensörün ışığa hassasiyetini arttırmaktır. ISO ayarı da tam olarak bunu yapıyor. Otomatik modda telefonun kendiliğinden hallettiği bu özellik yetersiz gelirse manuel modda bu değeri değiştirebilirsiniz.

Bu özellik de tabi ki bir dezavantajla geliyor. Verilerin okunmasındaki hataların artmasıyla fotoğraflar karıncalı çıkıyor, detaylar kaybolur ve soluk renkler ortaya çıkıyor. Fotoğraflar genellikle parlak olsa da bu saydığımız dezavantajlar nedeniyle pek kullanılabilir fotoğraflar oluşmuyor.

Daha Çok Işık (Harbiden mi?)

Geceleri daha iyi fotoğraf çekmenin bir yolu da ortamdaki ışığı arttırmaktan geçiyor. Bunu yapmanız için telefonunuzdaki flaş her zaman sizi bekliyor. Ama kullanırken dikkatli olun, flaş tüm gölgeleri ortadan kaldırarak fotoğrafladığınız objeyi 2 boyutlu gibi gösteriyor. Çok gerekmedikçe kullanılmamalı. Bunun yerine örneğin bir bardaysanız, barın ışıklı bir tarafına geçip orada fotoğraf çekmek mantıklı olacaktır. Yine de ışığın tam tepenizde olmamasına dikkat edin, bu da suratınızda korkunç gölgeler oluşturarak fotoğrafı mahvedebilir.

Daha Uzun Pozlama

Objeye hiç bir şekilde ışık eklemeniz mümkün değilse, telefonunuzun daha uzun süre görmesini sağlayarak alınan ışığı arttırabilirsiniz. Daha uzun pozlama ayarı kameranın objeyi daha uzun süre görmesiyle daha çok ışık toplamasını sağlar. Bu özelliğin kötü yanı ise kamera ya da obje kesinlikle hareket etmemelidir. Hareket eden her şey bulanık görünür. Bunu da bir efekt olarak kullanmanız mümkün, pozlama ayarını sona getirip bir caddeyi çekerseniz arabaların geçtikleri yerlerde uzun ışık çizgileri olan bir fotoğrafınız ortaya çıkar. Yüksek bir pozlamayla fotoğraf çekerken telefonu mutlaka bir yere dayamalı ya da bir şekilde sabit tutmalısınız.

Aksesuar Kullanımı

Gece fotoğrafçılığyla ilgilenmeyi düşünen veya ilgilenen herkesin cebinde mutlaka bulundurması gereken tek aksesuar mevcut, tripod. Telefonlarımız hafif ve kompakt, bunları taşıyacak tripodlar da öyle. Bir önceki maddede bahsettiğimiz yüksek pozlamada çekim süresi boyunca sabit kalma gerekliliği, tripod ile kökünden çözülebiliyor. Buna bonus olarak, Sony bir telefonunuz varsa firmanın modelleri çoğunlukla düz bir tabana sahip oluyor ve tripoda gerek duymadan kendi ayakları üzerinde durabiliyor.

Özet olarak, daha iyi fotoğraflar için vaktinizi ayırıp cihazınızın tüm ayarlarını incelemeli, hepsini denemeli ve en iyi sonuca ulaşana kadar devam etmelisiniz.