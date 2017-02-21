  • Akıllı Telefonlarla Windows 10 Oturumları Açılabilecek

Akıllı Telefonlarla Windows 10 Oturumları Açılabilecek
Samsung akıllı telefonlarına sahip olanlar, yakında akıllı telefonlarla Windows 10 bilgisayarlarda oturum açabilecekler.

Samsung tarafından, Windows 10 kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Eğer sürekli bilgisayarınızı kilitleyenlerdenseniz, bu habere siz de sevineceksiniz. Malum, bilgisayarınızın başından kalktığınızda bilgisayarı kilitlemek ve geri geldiğinizde parola girmek zor geliyorsa, Samsung'un yeni uygulaması tam size göre.

Samsung Flow isimli uygulama, bir Windows 10 uygulaması. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, Galaxy TabPro S cihazlarını uyumlu bir akıllı telefonun parmak izi okuyucusunu kullanarak açabiliyorlar. Uygulama şimdilik yalnızca Galaxy TabPro S için fakat uygulama çok kullanışlı olduğundan PC kullanıcıları Samsung'a baskı yaptı ve görünüşe göre bu baskı ses getirmiş durumda.

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Samsung, bu uygulamayı Windows 10 PC'ler için de gelecek aylarda güncelleyecek. Söz konusu güncelleme, bir sonraki geniş kapsamlı Windows 10 güncellemesiyle (Creators Update) gelecek. Bu güncellemenin bu sene Nisan ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.
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Güncelleme sonrasında kullanıcılar, Samsung Flow uygulamasını kullanarak uyumlu akıllı telefonların parmak izi sensörlerini kullanarak Windows 10'da oturum açabilecekler. Uygulama ayrıca akıllı telefon bildirimlerini kontrol etmenizi, içerikleri aktarmanızı, bildirimlere yanıt vermenizi de sağlıyor.

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Kaynak : http://www.ubergizmo.com/2017/02/samsung-smartphones-unlock-windows-10-pcs/
Etiketler: samsung, windows 10, akıllı telefon
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