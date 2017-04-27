Akıllı Telefonu Güneş Enerjisiyle Şarj Etmeyi Başardılar!

McGill Üniversitesi araştırmacıları sadece güneş enerjisini depolayabilen bir batarya kullanarak bir akıllı telefonu şarj etmeyi başardı.

Her geçen gün dünya genelinde doğal enerji kaynaklarına verilen önem artıyor ve başta dünya çapınca hizmet veren sunucu merkezleri olmak üzere birçok yoğun elektrik harcayan merkez güneş enerjisinden elektrik elde ederek hem daha çevre dostu bir enerji tüketimi yapmaya hem de daha maliyetsiz bir enerji kaynağı kullanmaya çalışıyor.

Elbette hal böyle olunca son tüketici tarafında da güneş enerjisinin kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden bir tanesi de Kanadalı McGill Üniversitesi tarafından yürütülen akıllı telefonu ihçbir ek aksesuara ihtiyaç duymadan güneş enerjisiyle şarj edebilme projesiydi. McGill Üniversitesi araştırmacıları geliştirdikleri bataryayla sadece güneş enerjisini kullanarak akıllı telefonu şarj etmeyi başardı.

Elbette bu proje başarıya ulaşsa da şu an için bu batarya çok düşük enerji sağlayabiliyor ve şimdilik güneş enerjisinden elde ettiği elektrik, bir akıllı telefonun çalışabilmesi için yeterli değil. Öte yandan bu denemeyle birlikte ilerleyen dönemlerde güneş enerjisiyle telefonlarımızın otomatik olarak şarj olabileceğine yönelik önemli bir deneme de gerçekleştirilmiş oldu.