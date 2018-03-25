Akıllı Telefonun Boyutu mu Önemlidir İşlevi mi?

Bir telefonu başarılı yapan büyük ekranı ve multimedya konusundaki başarısı mı yoksa kolay taşınabilir boyutları ile konforlu kullanım deneyimi sağlaması mı?

Tarihler 2012’yi gösterdiğin de Samsung; Galaxy S III modeli ile cesur bir adım atarak, bir önceki modeli 4.3 inç olan telefonun yeni serisini 4.8 inç ekran boyutunda çıkarmıştı. Ardından bunu 5.5 inç ekranı ile Galaxy Note II takip etti. Hatta o dönem çevrelerce bu iddialı telefon ti ye alınarak, kalkan ve kesme tahtası gibi kaba büyük cisimlere benzetildi.

Fakat bu Samsung’un bu girişimi oldukça yankı uyandırmış olacak ki 2012’yi takip eden son 6 yıl boyunca akıllı telefon denilen cihaz, hızlı bir ‘büyütme’ trendine kapıldı. Artık günümüz kullanıcısı 18: 9, 18.5: 9, 19: 9, 19.5: 9 gibi garip oranlarla büyük, uzun boylu ve çentikli ekranlar istiyor. Bazıları daha büyük telefonların pil için daha fazla alan sunduğunu bir çok artısı olduğunu söyleyebilir ve evet; genel hatlarıyla telefonunuzu film/dizi izlemek, oyun oynamak için kullanıyorsanız büyük ekran gerçekten eşsiz bir nimet.

Ancak işin bir boyutu da bu cihazların büyüdükçe zaman içinde konforunu kaybetmesi. Yani görece olarak bir telefonun büyük olması onun kullanış ahengini bozabilir, taşıma zorluklarına sebep olur. Bu yazıda da tartışmaya çalışacağımız konu telefonun boyunun mu yoksa fonksiyonlarının mı daha önemli olduğu olacak.

Bu tartışmayı alevlendirecek en iyi örnek sanırım yeni Apple’ın iPhone X’ serisinin ‘telefon ne kadar büyükse o kadar iyidir’ tezini hiçe sayarak, 14.4 cm boyundaki bir telefon boyutu ile piyasayı kasıp kavurması diyebiliriz. Zira Google, HTC, Nokia, Oppo, Xiaomi ve Huawei gibi şirketler bu hamleye cihazlarını daha da büyüterek karşılık verdi ama hiçbiri Apple’ın başarısının yanına yaklaşamadı. Tabii burada en önemli nokta şu: Kullanıcılar, iPhone X’i işlevsellik sebepleri ile mi tercih etti yoksa bu durum sadece marka değeri ile mi; yani Apple'ın ünü ve bilinirliği ile mi bağlantılıydı? Kuvvetle muhtemel ikisinin de payı mevcut.

Büyük ekranlı bir telefon kullanıcısı olarak şahsi görüşüm, günümüzde telefonların multimedya özellikleri temel telefon işlevini geçtiği ve artık elde rahatça taşınabilir mini bilgisayarlara dönüşmesi sebebiyle büyük ekranın daha işlevsel olduğu yönünde. Tabii bu çıkarımımı küçük elli kullanıcıların gözüyle yapamadığım da bir gerçek. Ama kim bilir geçmişte küçüldükçe değere binen her markanın, daha da küçük bir telefon çıkarmak için yarıştığı dönemler hatırlandığında sektörün ne kadar değişken trendlere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Velhasıl belki de iPhone X ile yaygınlaşan çentikli telefon akımı günün birinde cihazları minik cam parçalarına bile dönüştürebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bir akıllı telefonu başarılı yapan rahat taşınabilirlik ve kolay kullanımı mı yoksa üstün bir multimedya deneyimi sağlaması mı?