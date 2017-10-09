Akıllı Telefonunda Oyun Oynayan 21 Yaşındaki Kadın Kör Oldu!

Çin'de yaşayan 21 yaşındaki bir kadın tüm gün akıllı telefonunda oyun oynayınca görme yeteneğinin bir kısmını kaybetti.

Wu Xiaojing adlı 21 yaşındaki Çinli kadın, dünyada bir hayli popüler olan Honour of Kings oyununun hardcore bir oyuncusuydu. Uzun bir süre oyunu oynadıktan sonra bir anda sağ gözündeki görüşü kaybeden kadın hastaneye gitti.

Finans sektöründe çalışan Wu, söylediğine göre oyunu bir kaç saat oynadıktan sonra bir anda sağ gözündeki görüşü kaybetti ve hemen hastaneye gitti. Bir kaç farklı hastanede muayene edildikten sonra Wu'ya "Retinal Arter Tıkanıklığı" teşhisi konuldu.

(bkz. kör oldum ama hala oyunu silmedim, telefon elimde.)

RAT olarak kısaltabileceğimiz rahatsızlık, retinaya kan taşıyan damarlardan birinin tamamen tıkanması sonucu oluşuyor ve daha çok yaşlı hastalarda görünüyor, kalıcı olarak görme kaybına sebebiyet verebiliyor.

Wu tarafından yapılan açıklamalara göre kendisi de oyuna bağımlı olduğunu kabul ediyor. "Eğer çalışmıyorsam sabah 6'da kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum ve akşam 4'e kadar oynuyorum." diyen Wu'nun konuşması Çin'de Global Times'da yayınlandı. "[ardından] bir şeyler yerim, biraz kestiririm ve saat gece 1-2'ye kadar oynamaya devam ederim. Ebeveynlerim beni kör olacağım konusunda uyarmışlardı."

Teşhisi yapan doktorların açıklamalarına göre "RAT, oyun oynamaktan ya da video izlemekten olmaz, daha doğrusu olması çok düşük bir ihtimal. Çok büyük ihtimalle bu durumu yaşayan kişilerin başka bir kardiyovasküler rahatsızlıkları var."

Honour of Kings oyunu, Çin'de oldukça popüler. Öyle ki ülkede toplam 200 milyon oyuncu var. Bunun dışında ise oyunun yapımcısı Tencent, geçtiğimiz günlerde oyunu 12 yaş altı çocukların günde en fazla bir saat oynamasına izin verecek şekilde düzenledi. Düzenlemenin amacı ise yazıda bahsi geçtiği üzere bağımlılıkları engellemek.