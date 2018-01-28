Akıllı Telefonunuz İçin Akıllı Klavye Gboard mı?

İster Android'de ister iOS'ta olsun, büyük olasılıkla navigasyon için Google Haritalar'ı kullanıyorsunuzdur. E-posta için Gmail'i ve video izlemek için Youtube'u tercih ediyorsunuzdur. Peki bu kadar Google uygulaması içerisinde Gboard için de bir yeriniz var mı?

Google, her ne kadar Android'in yaratıcısı konumunda bulunsa da sadece bu işletim sisteminde bir hüküm sürmüyor. Dev şirket iOS işletim sisteminde de bilgisayar ortamında da sunduğu servislerle her teknoloji kullanıcısının hayatına girmiş durumda. Ancak Google'ın, bu kadar başarılı uygulamalarının yanında bir uygulaması daha bulunuyor o da Gboard. Gboard birçok telefonda varsayılan olarak geliyor ve birçok özelliği de içerisinde barındırıyor.

Türkçe karakterlerin direkt olarak eskiden panelde görünmemesi kullanıcıların alışkanlığı konusunda bir dezavantaj olsa da Gboard'ın bazı özellikleri bunu telafi edebilir. Örneğin ekranınıza bir kedi çizerek tüm kedi emojilerine görüntüleyebilirsiniz. Ya da bir ev çizerek tüm yapı emojilerine erişebilirsiniz. Gboard klavye aracılığıyla direkt olarak internet aramasına olanak sağlıyor ve birçok dilde sesli metni destekliyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta iOS'a da gelen GIF oluşturucu özelliği de bulunuyor.

Gboard çok düşünceli dokunuşlar içeriyor. Boşluk çubuğuna iki kez hafifçe dokunmanız otomatik olarak önceki cümleye bir nokta ekliyor. İmlecinizi konumlandırmak için aynı boşluk çubuğunu kullanarak hafifçe ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Öte yandan her klavyede olan silme tuşu Gboard'da da var. Bu ekstra bir şey gibi görünmesede Gboard'daki silme tuşu büyük kolaylık sağlıyor. Bu tuşa basılı tutup da parmağınızı biraz kaydırdığınızda tüm cümleyi silebiliyorsunuz. Siz hangi klavyeyi tercih ediyorsunuz?