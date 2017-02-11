Akıllı Telefonunuza Virüs Girdiğini Gösteren 6 İşaret!

Akıllı telefonunuzda bazı değişiklikler mi seziyorsunuz? Eğer internet hızınız düşmüşse, telefonunuzda istemediğiniz sayfalar açılıyorsa veya bataryanız normalden fazla ısınıyorsa bu 6 maddeye göz atmanızda fayda var.

Artın ev kapılarımızın değil; bilgisayarlarımızın, akıllı telefonlarımızın güvenliğe ihtiyaç duyduğu bir devirde yaşıyoruz. Gün içerisinde milyarlarca insanın telefon konuşması yaptığı, bu sayıdan daha fazlasının da internet kullandığı zamandayız. Bu sayılar gün geçtikçe artıyor, bilgilerimizi çalmak isteyen veya virüslerden para kazanan saldırganlar da. İster hükümetlere ister web saldırganlarına karşı olsun, kişisel mahremiyet herkesin sahip olması gereken birşey. iCloud skandalının bir benzerini yaşamayacağınız ne malum? Gizliliğinizin ihlal edildiğinin veya telefonunuzda zararlı yazılımların olduğunun bazı belirtileri mevcut. Siz de telefonunuzda virüs olduğu veya izlendiğiniz hissine kapıldıysanız, aşağıdaki 6 maddeye bir göz gezdirin derim.

1-Batarya Problemleri

Bataryanız sürekli ısınıyorsa, bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Eğer telefonunuzu yüksek performanslı çalıştırıyor, video ve uygulamaları sık kullanıyorsanız bataryanız fazla ısınıyor olabilir. Ancak böyle olmadığı halde çok ısınıyorsa, sizi izleyen bir uygulama olabilir. Bataryanın ısınmasının birçok nedeni var. Eğer yakın zamanda güneşlenmiyor, video izlemiyor ve uygulama kullanmıyosanız bir antivirüs programı edinin derim.

2-Yüksek Veri Kullanımı

Telefonunuz faturalı ise faturalara göz gezdirin. Çünkü casus yazılımlar internetinizi sömürüyor olabilir. Birçok uygulamanın internetinizi sömürdüğü de doğru, fakat bunları sınırlamanın yolları var. Tüm bu önlemleri aldıktan sonra telefonunuzun veri trafiği bölümünden kullandığınız veri miktarına bir göz atın. Eğer alışılmışın dışanda ise şüphelenmeye başlamalısınız.

3-İstenmeyen Reklamlar ve Uygulamalar

Bu tahta atın hangi ilimizde olduğunu biliyor musunuz? Evet, Çanakkale. Truva antik kenti de Çanakkale ilimizde. Bu önemli bilgiyi verdikten sonra gelelim truva atlarına. İstenmeyen reklam ve uygulamalar, genelde bilgisayar ve telefonunuza truva atı formatında bir zararlı yazılım şeklinde bulaşır. Arka planda çalışırlar, ruhunuz dahi duymaz. İstemediğiniz içerikler geliyorsa, kendisinden kurtulmaya çalıştığınızda zorluk çıkarıyorsa bunun bir truva atı olduğunu anlayabilirsiniz. Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeniz bile çare olmayabilir, hemen bir antivirüs program edinin.

4-Performans Sorunları

Performans sorunları, yalnızca aletinizin eski olmasıyla alakalı değildir. Zararlı yazılımlar, yeni bir aleti eskilerden bile büyük performans sorunlarına itebilir. HummingBad isimli truva atının 10 milyon kurbanı olduğunu hatırlayın lütfen. Siber suçlular bu tarz yazılımlardan aylık yaklaşık 300.000 dolar kazanabiliyorlar. İnternetiniz yavaşladıysa, cihazınız eskisi kadar hızlı değilse ve sürekli istemediğiniz reklamlar çıkıyorsa telefonunuza bir tarama yapın derim.

5-Tuhaf Yazılar

Karşılaştığınız bu yazılar spam veya zararlı bir programın belirtisi olabilir, görmezden gelmeyin! Şüphe uyandıran SMS’ler, sayı dizileri, karakterler gördüğünüzde mutlaka kullandığınız güvenlik programıya bir tarama yaptırın. Ayrıca herhangi bir arkadaşınız size tuhaf mesaj veya mail attıysa yine güvenlik programınıza başvurmakta fayda var. Böyle durumlarda sosyal medya profillerinizi hemen kontrol edin. Sizin göndermediğiniz mesajlar, arkadaşlarınıza gitmiş olabilir.

6-Görüntüsü Değişen Siteler

Bu, hepimizin aşina olduğu bir kalpazanlık yöntemi. Yine de yanlışlıkla tıklayabiliriz ve sonuç olarak büyük bedeller ödeyebiliriz. Telefonunuzda zararlı bir yazılım varsa, bu da sayfalarınızın sıklıkla değişmesine neden olabilir. Bu tarz yazılımlar bir proxy gibi davranır ve sizi başka sayfalara yönlendirirler. Eğer böyle bir şey olduğunu fark ederseniz; ilkin tarayıcınızı, sonra da tüm telefonunuzu anında virüs taramasından geçirin.