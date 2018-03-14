Akıllı Telefonunuzda Fotoğraflara Nasıl Sansür Uygularsınız?

Apple, iOS kullanıcılarına fotoğraflarına ek ekleme veya çıkarma, belgeleri imzalama, hassas bilgileri gizleme ve benzer işlemleri kolaylıkla yapacakları bir işaretleme aracı sunuyor.

IPhone ve iPad’inizde hassas bilgilerinizin olduğu bir resminiz varsa, muhtemelen bu resmi diğer insanlarla veya web sayfanızda paylaşmadan önce, gizli kalmasını istediğiniz parçayı sansürlemek isteyeceksinizdir. İşte tamda bu noktada yardımınıza iPhone, iPad ve Mac’iniz de kullanabileceğiniz Redacted yetişiyor.

Ama bu işlemler için zaten ‘Markup’ var dediğini duyar gibiyiz. Evet, Markup uygulamasında da gizlemek istediğiniz metin ve diğer şeyler için fotoğrafın üzerini boyamanıza olanak veren bir işaret kalemi var. Ancak Markup, bir Redacted uygulamasının yerine geçemez çünkü Markup’ta, doğru becerilere sahip olmanız durumunda, Photoshop gibi bir görüntü düzenleyici kullanarak, sansürlediğiniz bölgeyi geri döndürebilirsiniz.

Siyah bir dikdörtgen çizerek hassas parçaları gizlemenize izin veren uygulama açıkça söylemek gerekirse, gelişmiş gizleme yeteneklerinden yoksundur. Burada devreye daha güvenilir olan ve Nothing Magical Inc. tarafından geliştirilen Redacted uygulaması giriyor. Uygulama hassas içeriklerinizi geri dönüştürülemeyecek şekilde sansürlemenize olanak tanıyor.

Uygulama, kamera rulonuzdan bir görüntü seçmenize, çekilen son fotoğrafı kullanmanıza, sistem panosunda duran fotoğrafı yapıştırmanıza veya hızlı bir şekilde fotoğraf çekmenize olanak tanıyan çoklu seçenekleri ile sizleri karşılıyor.

Uygulama sayesinde yukarıda bulunan resimlerde gördüğünüz gibi, hassas ayrıntıları pikselleştirebilir, görünmesini istemediğiniz bölgeleri bulanıklaştırabilir veya hassas bölgeleri siyah bir dikdörtgenle kapatabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için ekranın sol alt kısmına üç adet buton eklenmiş durumda.

Uygulamayı ihtiyacınız için kullandıktan sonra; Facebook, Twitter veya başka bir yere iOS’un çok amaçlı Share sayfasını kullanarak paylaşabilirsiniz. Uygulamanın iyi yönlerinin arasında, hesap oluşturmadan kullanım şansı sunulması veya yükledikten sonra hiçbir ayar aşamasına gerek duymamasını gösterebiliriz.

Mevcut hali ile Redacted, henüz PDF’leri desteklememektedir. Uygulama şu an için, macOS ve iOS 10.0 veya üstü için kullanılabilir durumda. Mac için Redacted, Mac App Store’da 6.99 dolar ile fiyatlandırılıyor. Eğer Android kullanıcıları merak edecek olursa, uygulamanın bir alternatifi Google Play'de Mosaic Pixelate Cencor Photo adı ile mevcut. Peki siz sansürlemek istediğiniz verileriniz için hangi uygulamayı tercih ediyorsunuz?