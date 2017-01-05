Gücünü Akıllı Telefonlardan Alan Portatif Sinema: Glyph

Avegant isimli üretici, Glyph ile üst düzey sinema kalitesini el çantanızda taşımanıza olanak tanıyor.

Yakın gelecekte, sinema keyfini her yerde taşıyabileceğiniz gözlüklerle tadabileceksiniz. Aklınıza hemen sanal gerçeklik gözlükleri geliyor olabilir ancak bambaşka bir eğlence sisteminden bahsediyoruz: Avegant firmasının ürettiği Glyph.

Glyph ortalama bir kulaklıktan fazla büyük değil. Zaten aynı zamanda bir kulaklık olduğunu düşünürsek, bu şaşırtıcı da değil. Glyph, eşine benzerine az rastlanan bir ses seviyesi ve kalitesi sunuyor.

Elbette Glyph'in tek numarası bu değil. İki mercekte, üst düzey bir sinema salonu ile karşılaştırılabilir çözünürlük sağlayan milyonlarca 'mikro aynanın' bulunduğu bir mimari sunuluyor.

Cihaz, akıllı telefonunuz ile iletişim kurduğunda her merceği uzaklık ve odak için dilediğiniz biçimde ayarlanabiliyorsunuz; ta ki beyaz perde düzeyine ulaşıncaya dek.

Oculus ve Vive gibi sanal gerçeklik gözlükleri de benzer şeyler sunabiliyor ama Glyph ile karşılaştırıldıklarında biraz hantal kalıyorlar. Kablolar ve bağlantılar arasında kaybolmanıza gerek kalmıyor.

Glyph, Amerika Birleşik Devletlerinde 549 dolar fiyatla satışa sunuldu bile.