Akıllı Telefonunuzla Pro Fotoğraflar Çekmeniz İçin 10 İpucu

Akıllı telefonlarla, -günümüz teknolojisinin geldiği hali de göz önüne alırsak- muhteşem fotoğraflar çekebiliyoruz. Peki çektiğiniz fotoğrafların çok daha profosyonel ve güzel görünmesini sağlamak ister misiniz?

Akıllı telefonların bugünlerde fotoğraf çekme konusundaki başarısı hepimizin malumu. 4-5 sene önce binlerce lira vererek alınan profosyonel fotoğraf makineleri ile çekilebilen kaliteli fotoğraflar, artık akıllı telefonlarımız aracılığı ile de çekilebiliyor. Bizler de sizler için, akıllı telefonunuzla çok daha klas görünen ve muhteşem fotoğraflar çekebilmenizi sağlayacak küçük ipuçlarını sizler için derledik. Hadi başlayalım!

1. Makro Lens

Makro lensler aracılığı ile çok küçük objeleri dahi muhteşem bir detay seviyesiyle fotoğraflayabilirsiniz. Bunun için çok küçük bir ipucumuz var: Parmağınıza bir damla su alıp kameranızın üstüne bırakın. Şimdi kendi makro lensinize sahipsiniz.

2. Kamera Sabitleyici

Çeşitli sabitleyicilere veya tripod'lara bir miktar para vermek de bir çözüm ama sabit duran bir telefon her zaman için daha sağlıklı fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. Bir tane paket lastiğini, telefonunuzla dolu bir pet şişeye sabitleyin. İşte size kusursuz bir kamera sabitleme yöntemi.

3. Yarı Hayvan - Yarı İnsan

Evcil hayvanınızın, kedi veya köpek fark etmez; ön profilden bir fotoğrafını çekin ve bu fotoğrafı telefonunuzdan açarak yüzünüze tutun. Sonra da bir fotoğraf daha çekin. Hem unutamayacağınız güzel bir anı, hem de profosyonel duran bir fotoğrafınız olacak.

4. Kendi Filtreniz, Kendi Sanatınız

Akıllı telefonunuzun arka kamerasını küçük bir parça para bandıyla kapatın. Sonra da keçeli kalemle üzerini boyayın. Hangi rengi seçeceğiniz zevkinize kalmış. Telefonunuza kurduğunuz filtre içerikli programlardan çok daha başarılı ve hoş duran sonuçlar elde edeceksiniz.

5. Tavan Perspektifi

Telefonunuzu sağlam bir bant aracılığı ile tavana yapıştırın. Çok az kimsenin denediği bu açıyla hem kimseninkine benzemeyen, hem de hoş duran fotoğraflar çekebilirsiniz.

6. Oto-Fokus'tan Vazgeçin

Akıllı telefonların günümüzde otomatik fokuslama özelliğini çok iyi kullandığı aşikar. Ancak her zaman için öndeki nesneyi önemseyen bu özellikten vazgeçip, tek bir parmak hareketiyle fotoğraflarınıza farklı bir bakış açısı kazandırabilirsiniz.

7. Plastik El İşi Kağıtları

Herhangi bir kırtasiyeden, 10'luk paketini sadece 2-3 liraya alabileceğiniz bu el işi kağıtlarını kameranın arkasına koyarak enfes fotoğraflar çekebilirsiniz. Hiçbir programın hiçbir filtresi bu kadar güzel görünmelerini sağlamayacaktır.

8. Zoom Yapmayın, Yaklaşın

Profosyonel fotoğrafçaların çokça söylediği bir şey vardır: En iyi zoom yapma aracı ayaklarınızdır. Eğer fotoğrafını çekeceğiniz nesneye yaklaşmanız mümkünse, fotoğrafın kalitesini düşürecek olan 'zoom' seçeneğini kullanmamalısınız.

9. Telefonunuzu Hologram Projektörüne Çevirin

İşte evinde bir şeylerle uğraşarak değişik şeyler ortaya çıkarmayı sevenler için harika bir yöntem. İhtiyacınız olan malzemeler sadece bir CD kabı, bant, keskin bir bıçak ve birazcık sabır. Denemek isterseniz aşağıdaki video size yardımcı olacaktır.

10. Flash Her Zaman İyi Bir Karar Değil

Özellikle siyah arka planlı çekimler yaparken, flash kullanmaktan kaçının. Bunun yerine kullandığınız kamera programından ISO ve 'Shutter Speed' ayarlarını kurcalamayı deneyin. Elde edeceğiniz sonuçlar sizin için daha tatmin edici olacaktır.

Evet, sizlerle vereceğimiz tavsiyeler bunlardı. Siz de varsa böyle küçük ipuçlarınız, yorumlarda belirtin lütfen. Hatta bu tavsiyeler sayesinde çektiğiniz fotoğraflar varsa, yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.