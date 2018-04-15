Akıllı Telefonunuzla Yapabileceğiniz Harry Potter Büyüleri

Akıllı telefonunuzla yapabileceğiniz 7 Harry Potter büyüsünü sizler için derledik.

Harry Potter’daki sihirbazlar ilkel muggle teknolojisini kullanmazlar çünkü sihirleriyle istedikleri her şeyi yapabilirler. Ancak onların tabiriyle biz muggle’lar akıllı telefonlarımızdan faydalanarak onların yaptığı birçok büyünün benzerini yapabiliriz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan JK Rowling'in kitaplarındaki sihrini nasıl gerçek dünyaya taşıyacağımıza geçelim.

Lumos

Harry Potter’da yapılan ışık büyüsünü filminde görmüşşünüzdür. Bu büyüyü yapmak için çeşitli programlar indirerek lumos dediğinizde telefonunuzun flaşının yanmasını sağlayabilirsiniz. Ancak en zevklisi akıllı evlerinizde kullandığınız lambaları lumos dediğinizde açılacak şekilde programlamak olur.

Alohomora

Kapı açmak için kullanılan bu büyüyü yapmak içinse Amazon’un Ring gibi akıllı kapı kilidini kullanarak akıllı telefon hapörlörünüze “Alohomora” dediğinizde açılmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Elbette bu büyüyü yapmak içinde akıllı ev asistanı sistemleri gerekmekte.

Sonorous

Büyücülerin megafon yerine asalarını kullanarak seslerini yükseltmek için kullandıkları büyüyü, akıllı telefonlarınıza sesinizi yükselten mikrofon uygulamalarını yükleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuza taktığınız kablosuz kulaklık ve daha sonrasında bağladığınız hoparlörlerle oldukça sesli konuşmalar yapabilirsiniz.

ASALAR

Her ne kadar dünyamızda asalarımızı Ollivander’dan alamayacak olsak da, Wand markasının ürettiği, akıllı telefonları kontrol etmemizi sağlayan aslardan alarak işleri bir adım ileriye taşıyabilirsiniz. Üstelik anka kuşu çekirdeğinden üretildiği söylenen asalardan Harry Potter’da olduğu gibi yalnızca 2 tane değil milyonlarca üretildi.

Marauder’in Haritası

Messrs Padfoot, Prongs, Moony ve Wormtail yaptığı haritanın aynısını yapamayacak olsanız da, tüm arkadaşlarınızı davet ettiğiniz benzer görüntülerden faydalanan bir GPS uygulaması kullanabilirsiniz. Buradaki haritada katılım gösteren tüm çapulcuların ayak izlerini takip edebilirsiniz.

Weasley Saati

Yedi çocuğa sahip olmak ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı'na ev sahipliği yapmak beraberinde ciddi insan yönetimi becerilerini getiriyor. Molly Weasley çocuklarını büyülü saat ile takip ediyordu. Eta Clock tarafından üretilen ve GPS teknolojisini kullanan saatleri sevdiklerinize vererek mobil uygulama üzerinden onları takip edebilirsiniz. Bu her ne kadar kontrol manyaklığının kibar söylenişi olsa da, bu büyünün benzerini mevcut teknolojiyle yapmak mümkün.

Wingardium Leviosa

Bunu bize öğretmesi için Profesör Flitwict’ke ihtiyacımız yok. Nesneleri havaya kaldırmak için manyetizma ve ses dalgalarından faydalanabiliriz. Dilerseniz buradaki linkteki videoyu izleyerek araştırmacıların bunu nasıl başardığına bakabilirsiniz. Her ne kadar Wingardium Leviosa büyüsünü akıllı telefonlarla yapamıyor olsak da bunu da başarabildiğimizi göstermek istedim.