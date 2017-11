Ter Analizi Yüz Tanıma ve Parmak İzinden Daha Güvenli!

University Of Albany'deki bir araştırma grubu ter analizi yapan bir güvenlik sistemi üzerinde çalışıyor. Araştırmacılara göre parmak izi ve yüz tanıma gibi teknolojilere göre ter analizi çok daha güvenli.

Akıllı telefon üreticileri, özellikle de siber alemdeki güvenlik sorunları sebebiyle her gün yeni bir güvenlik önlemi geliştirmek durumunda kalıyor. Genellikle bunların en popülerleri ise, şifreleme, yüz tanıma ve parmak izi tanımlama. Fakat bu sistemlerin her zaman bir güvenlik açığı olabiliyor. Apple'ın bile epey güvenli olduğunu iddia ettiği yüz tanıma sistemi Face ID'si geçtiğimiz günlerde bir haftalık bir çalışmayla aşılabilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan University Of Albany araştırmacıları da aynı fikirde. Hem de çok daha fazla güvenli olduğunu iddia ettikleri bir sistem de geliştiriyorlar: Ter Analizi! Özellikle de parmak izi ve şifreleme yöntemlerinin artık gündelik şartlarla bile aşılabildiğini düşündüklerini söyleyen araştırmacı Jan Hamalek, insan terinin içerisindeki aminoasitlerin her insana göre değiştiğini ve profesyonel şartlarla bile ter analizinin kandırılmasının oldukça zor olduğunu belirtti.

"5 ayrı kadından alınan ter örneklerinin amino asit ve glutamat yapılarının farklılığı"

Parmak izi gibi yöntemlerin, parmak izi okuyucusundan kolayca çıkarılıp kopyalanabileceğini, şifreleme gibi yöntemlerin ise bir insanın omuz hizasından görünebileceğini iddia eden araştırmacılar, yüz tanıma teknolojilerinin ise hala bir takım sorunları olduğunu belirtti. Ancak insan teninin içerisindeki maddelerin her insana özgü karışımlardan oluştuğunu belirten Hamalek, akıllı telefonlara yerleştirilecek küçük bir çiple ter analizi yapmanın, hacklenemez ve taklit edilemez olduğunu söyledi. Çok düşük ihtimaller dışında bu yöntemin kandırılamayacağını düşündüklerini belirten araştırmacı, yöntemin neredeyse tam anlamıyla güvenli olduğunu iddia ediyor.

Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlara hatta ATM'lere bile uyarlanabilecek bu sistemi, son kullanıcıya uygun olarak mobil cihazlara uyarlanabilir protototip üzerinde çalıştıklarını belirten araştırmacılar, eğer başarılı olurlarsa geleceğin güvenlik teknolojisinin ter analizi olacağını iddia ediyorlar. Ben açıkçası bir insanın terinin de çok kolay kendisinden edinilebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu tip güvenlik sistemleri, insanların akıllı telefonlarını nasıl kullanacaklarını bilmedikleri sürece fazla da gerekli değilmiş gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Geleceğin güvenlik teknolojisi "Ter Analizi" mi olacak?