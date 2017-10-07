Akıllı Telefonunuzu Amacının Dışında Kullanacağınız 7 Taktik

Telefonlarla oyun oynamak veya sosyal medyada turlamaktan daha fazlasını yapabileceğinizi kanıtlayan 7 başarılı taktiği sizler için listeledik.

Akıllı telefonlarınızla yapabileceğiniz çılgın şeyler var. Daha çok oyun oynamak ve sosyal medyada bizi beğenenleri beğenmek için kullandığımız akıllı telefonları kullanabileceğiniz 7 güzel özellikten bahsedeceğiz. Bu ustaca özellikler sayesinde milyarlar vererek satın aldığınız telefonun hakkını daha iyi vereceksiniz.

Bir mesafeyi ölçün

Elinizde tıpkı bir metre varmış gibi, bir yerden bir yeri ölçebilmek mümkün. iPhone’larda gelen ARKit özelliğinde bunu zaten çok iyi yapabiliyoruz, ancak Android kullanıcıları da bu özellikten faydalanabiliyor. SizeUp sayesinde öğrenmek istediğiniz nesnelerin boyutunu anında ölçebileceksiniz. Her cihazın desteklemediği uygulamayı çalıştırmanız için telefonunuzun gerekli sensörlere sahip olması gerekiyor.

Televizyon kumandalarını test edin

Kumandalarınızın pili mi bitti yoksa bozuldu mu anlamak için, telefonunuzun kamerasını açarak kumandayı bu noktaya doğrultup tuşlarına basabilirsiniz. Kumandanın ucundan kameraya kırmızı veya pembemsi bir ışık geliyorsa, kızılötesi sinyalinin düzgün çalıştığı ve pillerin azaldığı anlamına gelir. Hiçbir ışık görünmüyorsa, sorun kumanda da olabilir.

Telefonunuzu dokunmadan kontrol edin

Yemek pişirirken veya temizlik yaparken telefonunuza dokunmadan kullanabilmek mümkün. Yeni bir şarkı ve video başlatmak veya aramaları cevaplamak isteyebilirsiniz. Bunun için geliştirilen uygulamalarla telefona dokunmadan kullanabilirsiniz.

Telefonu gelecekten fırlama bir navigasyona çevirin

Arabanızı karanlık bir ortamda sürüyorsanız, GPS ihtiyacınızı direkt aracın camına yansıtabilirsiniz. Telefonunuza indireceğiniz bu uygulama sayesinde sürüş hızı ve diğer özelliklerin yer aldığı ileri teknoloji bir GPS sizlerin olacaktır.

PC’nizden mesajları yönetin

Telefonunuzun pili beklediğinizden daha hızlı bitebilir. Arkadaşlarınızı veya yapacağınız iş görüşmelerini devam ettirebilmek için telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edebilir ve SMS, MMS’lerinizi e-postanızdan yönetebilirsiniz.

Daha iyi kararlar verin

Kararlar konusunda sürekli sıkıntı mı yaşıyorsunuz? İlk buluşma için restoran veya sinema arasında kararsız mı kaldınız? Seçeneklerinizi belirleyin ve uygulamanın sizin için en doğru kararı vermesini bekleyin.

Kendinizi güvende tutun

Ülkemizde bu sorunun yaşandığını kabul etmemiz gerekiyor. Kadınlar akşamları evlerine giderken korkuyorlar. Bu sorunu çözmenin yollarını aramalıyız elbette, ancak onları daha güvenli hale sokmak için bir uygulama önermeden edemeyeceğim. Telefonu acil duruma alarak nereye gittiğinizi, sesinizi ve videonuzu anlık olarak kaydeden uygulama, eğer kendisini kapatmazsanız tüm bu bilgilerinizi belirlediğiniz arkadaşınıza gönderiyor. Ayrıca sahte arama gibi seçenekleri ile sizi zor bir durumdan kurtarabilir. Umarım hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız. Uygulamanın iOS versiyonu ne yazık ki ülkemizde henüz yayınlanmadı.