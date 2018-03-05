Araç içerisinde akıllı telefonları ve tabletleri şarj edebilmeniz için geliştirilmiş 3 şarj adaptörünü sizler için listeledik.

Kendinize ait bir arabanız var mı? Varsa, bu arabayla ne kadar süre seyahat ediyorsunuz? Bazı insanların hayatları genel olarak arabalarda geçiyor. İstanbul trafiği gibi bir trafikte veya uzun yolculuklara çıktığınızda en büyük destekçilerinizden birisi akıllı telefonlarınız oluyor. Yolculuklarda çok fazla akıllı telefon kullandığımız için ne yazık ki şarjlarımız da hızlıca tükeniyor. Böyle durumlarda aracımızda bulunan bir şarj cihazı hayat kurtarabiliyor. Bugün sizlere, aracınızda kullanabileceğiniz ve en zor zamanlarda size destek olabilecek araçlar için geliştirilen 3 şarj cihazı tanıtacağım.

Not: Bu üç ürünü de aracınızın çakmak girişi üzerine takarak sorunsuzca kullanabilirsiniz.

BlitzPower QC 3.0 Hızlı Şarj Adaptörü

Çift USB portuna sahip BlitzPower QC 3.0 Hızlı Araç Şarj Adaptörü, Qualcomm’un Quick Charge 3.0 desteğine sahiptir. Bu destek sayesinde eğer akıllı telefonlarınız hızlı şarjı destekliyorsa, telefonunuz yaklaşık 30 dakika içerisinde %75 oranına kadar şarj edilebilir.

UGREEN 3 USB Çıkışlı 5.8A Araç Şarj Cihazı

Eğer kalabalık seyahat eden bir aileyseniz ve 2 USB çıkışı size yetmiyorsa, 3 çıkışlı bu model ilginizi çekebilir. Özellikle uzun seyahatlerde akıllı telefonlardan tabletlere kadar tüm elektronik cihazlarınızı şarj edecek bu şarj aleti, işinizi fazlasıyla görecektir.

Xiaomi Mi Çift USB Çıkışlı QC 3.0 Metal Araç Şarj Adaptörü

Her yerde olduğu gibi burada da Xiaomi ismini görüyoruz. İki USB çıkışı olan QC 3.0 adaptörün en büyük özelliği metal bir yapıya sahip olması. Qualcomm Quick Charge 3.0 desteğine sahip tüm cihazlara hızlı şarj desteği sunan adaptör, iki USB Type-A çıkışının yanında bir de USB Type-C çıkışı sunar. Görüntüsü ile de çok beğenilen Xiaomi Mi Araç şarj adaptörü arabanızın tasarımına göre bir bütünlük sağlayabilir ve yararlı olmasının yanında şık tasarımıyla da gözünüzü mutlu edebilir.

3 farklı araç şarj adaptörü hakkında daha detaylı bilgi almak ve isterseniz satın almak için buraya tıklayarak ürünlerin Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Aklınızda bu tarz bir ürün satın almak varsa, bu üçünden birini ya da üçünü birden tercih edebilirsiniz.