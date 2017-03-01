Akıllı Telefonunuzu 'Uydu Telefona' Dönüştürebilirsiniz!

Dünyanın büyük bir kısmında garantili kapsama alanı sunan uydu telefonlar için artık muazzam miktarlar harcamanıza gerek yok. İlginç bir aksesuarla, akıllı telefonunuzu uydu telefonuna çevirebilirsiniz.

Bazen şehir merkezinde cep telefonunuz çekmezken, Everest'teki garip bir alanda telefonunuzdan sinyal alındığı görmek garip. Dünyanın herhangi bir yerinde garantili kapsama alanı sunan tek seçenek uydu telefon. Size şaşırtıcı gelebilir ama artık sıradan akıllı telefonunuzu, uydu telefona dönüştürmeniz mümkün.

Evet, doğru duydunuz, artık özel bir uydu telefonuna ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey Thuraya SatSleeve.

Arama, çağrı alma ve SMS desteği dışında, SatSleeves'in e-posta ve tüm internet ihtiyaçlarınız içinde uydu işlevleri mevcut.

SatSleeve üç farklı seçenekle karşımıza çıkıyor:

Android için SatSleeve: Bu paket içerisinde Samsung Galaxy S4 için bir adaptör mevcut. Dilerseniz, Galaxy S3 ve Galaxy S5 için de gerekli aksesuarlar temin edilebiliyor.

iPhone için SatSleeve: Paket içindeki iPhone 5 ve 5s için bir adaptör temin ediliyor. İstendiği takdirde iPhone 4 serisi ve iPhone 6 serisi için aksesuarlar da temin edilebiliyor.

SatSleeve +: iPhone'lar ve Android cihazlarla uyumlu evrensel bir ünite.

SatSleeve'de bunlara ek olarak dahili bir batarya bulunuyor ve bu da, pil ömrünüze ciddi katkıda bulunuyor. İstenirse müthiş maceralar için güneş enerjisi pil şarj ünitesi de satın alınabiliyor.

Elbette bu tür bir cihaz çok da ucuz sayılmaz. Temel kitin fiyatı 499 dolar olarak belirlendi.