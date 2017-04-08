Akıllı Telefonunuzun Batarya Ömrünü Uzatmak İçin 4 İpucu

Batarya ömrü, akıllı telefonlar için en önemli problemlerden biri. Bu nedenle bataryanızın ömrünü uzatabilecek 4 ipucunu sıraladık.

Günümüzde, dijital cihazların en büyük problemlerinden biri batarya sorunu. Bir çok yerde araştırmacılar, bataryaların ömrünün uzatmak ve enerji kapasitesini arttırmak için çalışıyorlar. Şimdilik ilerlemeler sınırlı, ancak yakın gelecekte yeni gelişmeler ufukta gibi. Daha uzun süre dayanan bataryalar gelene dek elimizdekilerle yetinmek zorundayız. İşte bunları daha verimli ve uzun süre kullanabilmenin 5 yolu!

Tamamen Boşalmadan Şarj Edin

Lityum-iyon tabanlı akıllı telefon pilleri, sürekli %0’a dek boşaltıldığında ömürlerinde azalmalar gözlemlenmiş. Battery University’nin yayınladığı tabloya göre %50’ye dek boşaldıktan sonra şarja takılan akıllı telefonların batarya ömürleri, diğerlerine göre daha uzun oluyor.

Tam Dolu Haldeyken Prizde Tutmayın

Lityum-iyon bataryalar, tam doluma ihtiyaç duymazlar. İdeal olan bataryayı %40 ve %80 bandında tutmaktır. Bu şekilde ömürleri uzar. Ancak %100’e dek şarj ediyorsanız, dolum gerçekleştikten sonra şarj cihazında tutmaya devam etmeyin. Bu ömürlerini iyice kısaltır.

Ayda Bir Defa Şarjını Tamamen Sıfırlayın

Ayda bir defa şarjınızın tamamen bitmesi, gerçekten elzem bir durum. Çünkü akıllı telefonlarda diğer lityum-iyon bazlı bataryalara ek olarak “akıllı batarya sistemi” olarak adlandırılan bir sistem mevcut. Üreticiler, ayda bir defa bataryanın tamamen boşalmasını öneriyor.

Serin Tutun

Bu çok atlanan bir konu. Elinizdeki akıllı telefon aslında bir bilgisayar! Laptopunuz ısındığında ne olduğunu hatırlayın. Durum aslında bilgisayarların yapıldığı yarı iletkenlerle ilgili bir durum. Uzun süre veya yüksek performansla çalıştığında ısınma ve dirençlerde artış gözlenmekte. Zamanla devreleri yıpratan bu durum, bataryanın da ömründen çalıyor. Bu nedene telefonunuzu sıcaktan koruyun ve uzun çalıştığında mutlaka soğumaya bırakın.

