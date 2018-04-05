Avengers: Infinity War’un 22 Karakter Posteri Paylaştı!

Avengers: Infinity War filminin çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Bu ayın sonunda 27 Nisan Cuma günü vizyona girecek film, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak takip ettiğimiz bir evrenin birleştiği film olacak. Bu durumun heyecanını yaşayan Marvel hayranları da normal olarak sürekli yeni içerikler bekliyorlar. Çıkışına 3 hafta kala filmin resmi Twitter hesabında Avengers: Infinity War’da bulunan 22 karakterin görseli yayınlandı.
Dikey bir açıya sahip bu görselleri akıllı telefonlarınızın duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Her biri birbirinden etkileyici bu 22 karakter posteri sayesinde hem hangi karakterlerin filmde yer aldığını hatırlıyoruz, hem de bu karakterlerin filmde hangi şekilde yer aldığını görüyoruz. Aşağıdan Marvel’ın yayınladığı tüm karakter posterlerine ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz görselleri indirerek akıllı telefonlarınıza duvar kağıdı yapabilirsiniz.
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Karakter: Mantis - Oynayan Oyuncu: Pom Kiementieff
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Karakter: Doctor Strange - Oynayan Oyuncu: Benedict Cumberbatch
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Karakter: Spider-Man - Oynayan Oyuncu: Tom Holland
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Karakter: Wong - Oynayan Oyuncu: Benedict Wong
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Karakter: Thor - Oynayan Oyuncu: Chris Hemsworth
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Karakter: Star Lord - Oynayan Oyuncu: Chris Pratt
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Karakter: Gamora - Oynayan Oyuncu: Zoe Saldana
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Karakterler: Groot ve Rocket - Oynayan Oyuncu: Vin Diesel ve Bradley Cooper
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Karakter: Winter Soldier - Oynayan Oyuncu: Sebastian Stan
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Karakter: Black Widow - Oynayan Oyuncu: Scarlett Johansson
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Karakter: Hulk - Oynayan Oyuncu: Mark Ruffalo
Avengers: Infinity War'da Görmek İstediğimiz 10 Şey
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Karakter: Drax - Oynayan Oyuncu: Dave Bautista
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Karakter: Captan America - Oynayan Oyuncu: Chris Evans
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Karakter: Iron Man - Oynayan Oyuncu: Robert Downey Jr.
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Karakter: Shuri - Oynayan Oyuncu: Letitia Wright
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Karakter: Nebula - Oynayan Oyuncu: Karen Gillian
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Karakter: Falcon - Oynayan Oyuncu: Anthony Mackie
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Karakter: Black Panther - Oynayan Oyuncu: Chadwick Boseman
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Karakter: Scarlet Witch - Oynayan Oyuncu: Elisabeth Olsen
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Karakter: Okoye - Oynayan Oyuncu: Danai Gurira
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Karakter: Vision - Oynayan Oyuncu: Paul Bettany
Hawkeye ve Ant-Man Nerede?
Daha önce yayınlanan görseller, fragmanlar ve filmle alakalı hiçbir içerikte görünmeyen Hawkeye ve Ant-Man, bu 22 posterde de bulunmuyor. Peki, bu 2 karakter nereye kayboldu? Ant-Man’in yakında bir filminin çıkacak olması ve kendisinin çok küçük boyutlara ufalabilmesi bu karakterimizin reklam içeriklerinde gizlenme sebebi olabilir, ancak Hawkeye’ın nerede olduğu bilinmiyor. Hatta bu sebeple Infinity War filmi için çıkan görsellerde bile eğlenceli değişiklikler yapılmıştı.