Avengers: Infinity War’un 22 Karakter Posteri Paylaştı!

Marvel, Avengers’ın resmi Twitter hesabında Infinity War filminde yer alan 22 karakterin akıllı telefonların duvar kağıdı için uyumlu posterini paylaştı.

Avengers: Infinity War filminin çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Bu ayın sonunda 27 Nisan Cuma günü vizyona girecek film, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak takip ettiğimiz bir evrenin birleştiği film olacak. Bu durumun heyecanını yaşayan Marvel hayranları da normal olarak sürekli yeni içerikler bekliyorlar. Çıkışına 3 hafta kala filmin resmi Twitter hesabında Avengers: Infinity War’da bulunan 22 karakterin görseli yayınlandı.

Dikey bir açıya sahip bu görselleri akıllı telefonlarınızın duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Her biri birbirinden etkileyici bu 22 karakter posteri sayesinde hem hangi karakterlerin filmde yer aldığını hatırlıyoruz, hem de bu karakterlerin filmde hangi şekilde yer aldığını görüyoruz. Aşağıdan Marvel’ın yayınladığı tüm karakter posterlerine ulaşabilirsiniz. Sevdiğiniz görselleri indirerek akıllı telefonlarınıza duvar kağıdı yapabilirsiniz.

Karakter: Mantis - Oynayan Oyuncu: Pom Kiementieff

Karakter: Doctor Strange - Oynayan Oyuncu: Benedict Cumberbatch

Karakter: Spider-Man - Oynayan Oyuncu: Tom Holland

Karakter: Wong - Oynayan Oyuncu: Benedict Wong

Karakter: Thor - Oynayan Oyuncu: Chris Hemsworth

Karakter: Star Lord - Oynayan Oyuncu: Chris Pratt

Karakter: Gamora - Oynayan Oyuncu: Zoe Saldana

Karakterler: Groot ve Rocket - Oynayan Oyuncu: Vin Diesel ve Bradley Cooper

Karakter: Winter Soldier - Oynayan Oyuncu: Sebastian Stan

Karakter: Black Widow - Oynayan Oyuncu: Scarlett Johansson

Karakter: Hulk - Oynayan Oyuncu: Mark Ruffalo

Karakter: Drax - Oynayan Oyuncu: Dave Bautista

Karakter: Captan America - Oynayan Oyuncu: Chris Evans

Karakter: Iron Man - Oynayan Oyuncu: Robert Downey Jr.

Karakter: Shuri - Oynayan Oyuncu: Letitia Wright

Karakter: Nebula - Oynayan Oyuncu: Karen Gillian

Karakter: Falcon - Oynayan Oyuncu: Anthony Mackie

Karakter: Black Panther - Oynayan Oyuncu: Chadwick Boseman

Karakter: Scarlet Witch - Oynayan Oyuncu: Elisabeth Olsen

Karakter: Okoye - Oynayan Oyuncu: Danai Gurira

Karakter: Vision - Oynayan Oyuncu: Paul Bettany

Hawkeye ve Ant-Man Nerede?

Daha önce yayınlanan görseller, fragmanlar ve filmle alakalı hiçbir içerikte görünmeyen Hawkeye ve Ant-Man, bu 22 posterde de bulunmuyor. Peki, bu 2 karakter nereye kayboldu? Ant-Man’in yakında bir filminin çıkacak olması ve kendisinin çok küçük boyutlara ufalabilmesi bu karakterimizin reklam içeriklerinde gizlenme sebebi olabilir, ancak Hawkeye’ın nerede olduğu bilinmiyor. Hatta bu sebeple Infinity War filmi için çıkan görsellerde bile eğlenceli değişiklikler yapılmıştı.