GPS teknolojisi sadece ulaşım amaçlı kullanılmıyor. Bu teknoloji sayesinde birçok farklı oyun da oynayabiliyoruz. İşte akıllı telefonunuzun GPS'i sayesinde sokaklarda oynayabileceğiniz 10 harita tabanlı oyun.

Akıllı telefonların GPS özelliği sayesinde yollarda, sokaklarda, caddelerde Pokemon avlayan onlarca insan gördük. Ellerinde telefonla tuhaf hareketler yapan kişiler, oyun hakkında bilgisi olmayan insanların meraklı bakışlarıyla karşılandı. Aslında GPS’i kullanan oyunların tam olarak mantığı da bu, harita üzerinden oyun senaryosuna göre belli şeyleri keşfetmeniz gerek. İşte sokaklarda oynayabileceğiniz harita tabanlı 10 oyun!

1-Geocaching

Geocaching her zaman ve her yerde oynayabileceğiniz bir oyun. İstediğiniz lokasyondaki bir “Geocache”i bulup buraya not yazabiliyorsunuz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

2-Geohashing

Geochaching’den esinlenerek yapılan bir aktivite olan Geohashing, oyuncuların birbirinin kordinatlarınızı kullanarak rastgele yeni bir kordinat atamasına verilen isim. Böylece oyun için size yeni hedefler belirlenmiş olur ve hedef hiç bitmez.

3-Geodashing

Yine Geocaching’den esinlenmiş bir uygulama olan Geodashing, size harita üzerine belli noktaları göstererek olabildiğince fazla noktayı ziyaret etmenizi sağlar. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

4-Waymarking

Waymarking biraz Geocaching mantığı ile hazırlanmış, ancak bir listeleme oyunu. Sitedeki oyuncular tarafından oluşturulan “waymark”ları bulmaya çalışıyorsunuz. Siteye buradan ulaşabilirsiniz.

5-Pokemon GO

Pokemon GO’yu bilmeyen var mı? Gelmiş geçmiş en popüler harita tabanlı oyun ile her yerde Pokemon arayabiliyorsunuz. Android versiyonuna buradan, iOS versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

6-Ingress

Ingress, Niantic’in Pokemon GO’yu çıkarmasından da önce var olan bir sanal gerçeklik oyunu. Fütüristik senaryosu ile oyunseverler için kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Android versiyonuna buradan, iOS versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

7-Resources

Pokemon GO ve Ingress benzeri olan bu oyunda amacınız çevrenizdeki mineral kaynaklarını keşfetmek. Enerji, yer altı kaynakları gibi konulara ilginiz varsa kaçırmamanız gereken bir oyun. Android versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

8-Color Planet

Yine lokasyon bazlı olan bu oyun; Resources gibi nesne toplama, görevler, alım-satım gibi fonksiyonlar barındırıyor. Anroid versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

9-Turf Wars

Turf Wars, diğerlerinden farklı mantıkla işleyen bir oyun. Kendinize bir bölge belirliyorsunuz ve bunu etrafınızdakilerle çatışmak pahasına genişletmeye çalışıyorsunuz. Gayet eğlenceli bir oyun. Anroid versiyonuna buradan, iOS versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

10-Zombies, Run!

Bu bir zombi oyunu. Zombileri peşinize takıyorsunuz ve onlardan kaçıyorsunuz. Gerçekten oynayanları geren bir oyun. Anroid versiyonuna buradan, iOS versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.