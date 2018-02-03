Akıllı Telefonunuzun İnternetinin Yavaş Olmasının 6 Sebebi

Akıllı telefonlar artık çoğumuz için internete bağlandığımız ana araç konumuna geldi. Bir alışkanlık durumunu almış olan bu trend artık geri döndürülemez durumda. Bu da mobil cihazlardaki internet hızını hiç olmadığı kadar önemli hale getiriyor.

Akıllı telefonların internete bağlanım hızları oldukça önemli. İş toplantılarında, arkadaş sohbetlerinde ya da muhtelif yerlerde bu bağlantıya ihtiyaç duyuyoruz ve örneğin bir video izlemeye çalışırken onun yüklenmesini beklemek zorunda kalıyoruz. Bu bekleme süresi hepinizin bildiği gibi tarihin en sessiz saniyelerini yaşamamıza sebep oluyor ve ortada eğer eğlenceli bir şeyler varsa zaman aşımı tehlikesini beraberinde getiriyor. Başka bir deyişle espri eskiyor ve gülme eylemi eski etkisini yitiriyor. Bu problemlerden bazıları Wi-Fi ağından bazıları da operatörün sağladığı internetin kalitesinden kaynaklanıyor.

Şimdi, telefonunuzda yavaş internet kullanmanın temel nedenlerine ve bunları nasıl düzeltebileceğinize bir göz atalım.

1- Yönlendirici Pozisyonu

Yavaş internet hızlarının en yaygın sebeplerinden biri yönlendiricinin yanlış yere yerleştirilmesidir. Bir Wi-Fi sinyalinin menzili ortalama olarak 70 metre civarındadır ve haliyle bu menzil içerisinde uzaklaştıkça sinyal kalitesi de azalmaktadır. Duvar, zemin ve kapı gibi ev içi fiziksel engeller de bu sinyalin kalitesinde önemli etki yapmaktadır.

Yani, şüphesiz bildiğiniz gibi, bu etmenlerin etki ettiği pozisyonlardaysanız yavaş internetin sorumlusu bunlardır. Başka bir deyişle eğer yönlendiriciniz salondaysa ve siz yatak odasından bağlanmaya çalışıyorsanız istediğiniz hıza erişemeyebilirsiniz. Bu sorunu haliyle yönlendiricinizi optimum seviyede verim almak için en iyi yere konumlandırarak çözebilirsiniz.

2- Yoğun Wi-Fi Bağlantısı

Yoğunluk Wi-Fi sinyallerinizi etkileyen en önemli etmenlerden bir tanesidir. Bir öğrenci evinde arkadaşlarınızla birlikte aynı Wi-Fi ağına bağlanıp yüksek veri işlemi gerektiren eylemlerde bulunuyorsanız sinyal kaliteniz düşecektir. Ya da komşularınızla aynı ağı kullanıyorsanız durum yine aynı olacaktır.

Bu sorun ülkemizde genellikle ortak bir Wi-Fi ağı kullanan stüdyo dairelerde ya da yurtlarda yaşanmaktadır. Bu anlamda bu tip yerlerde internete bağlanmak için en güzel zaman kimsenin olmadığı tatil zamanlarıdır. Bunu düzeltmek için yakınlardaki tüm Wi-Fi şebekelerini tarayabilen ve hangi kanalı kullandığını bulmak için bir yazılım kullanmanız gerekir. Bu yazılımla yönlendirici ayarlarınızı değiştirip değiştirmemeniz gerektiğini ya da yoğun olmayan kanalı bulmanızı sağlayabilir. Bunu doğrudan bir Android telefonda, "Wi-Fi Analyzer" uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz.

3- Wi-Fi Paraziti

Wi-Fi, evde bulunan diğer cihazların da etkisi altındadır. Mikrodalgalar, kablosuz kapı zilleri ve kablosuz telefonlar 2.4GHz bandında çalışan bir yönlendiriciden gelen sinyali etkileyebilir. Yavaş bir internete sahipseniz yukarıdaki maddelerden sonra kontrol edilmesi gereken sorun budur.

Çoğu modern yönlendirici hem 2.4GHz hem de 5GHz bantlarında çalışabilir. 5GHz bant etkileşimlere daha kapalıdır. Bunu öğrenmek için ya da değişiklik yapmak için yönlendirici ayarlarınıza bakabilirsiniz. Bunu yapmadan önce, bağlı tüm cihazlarınızın 5GHz'yi desteklediğinden emin olmalısınız, aksi takdirde bağlanamayacaklardır. Çift veya üç bantlı bir yönlendiriciniz yoksa ikisi arasında geçiş yapamazsınız.

4- Yavaş Bir Ağa Bağlanıldıysa

Haliyle yavaş bir internetin sebebi temel olarak yavaş bir ağa bağlı olmaktır. Bu anlamda ilk olarak yüksek bir internet hızını satın almakta fayda var.

Evinizde, internetinizin beklediğinizden daha yavaş çalışmasının nedeni, diğer uygulamalar ve cihazların bant genişliğinize bağlı olması olasılığı yüksekliğidir. Videoların akışı, video oyunların indirilmesi veya işletim sistemi güncellemelerinin yüklenmesi, genel internet kullanımınızı yavaşlatabilir.

Kamusal alanlarda bulunan Wi-Fi'lar hepinizin deneyimlediği gibi çok çılgın bir yavaşlık sunabilir. Ücretsiz bir Wi-Fi olduğu için bağlanıp kanser olacak derecede sinirle bağlantıyı koparabilirsiniz. Bununla birlikte birçok ortak bağlantı noktası içerisinde bazıları gerçekten iyi bir hız sunmaktadır. Ancak telefonunuzun Wi-Fi araması açık olduğunda herhangi bir yönlendiriciye bağlanabilir. Bu durumun önüne geçmek için telefonunuzdan bağlanılacak ağ önceliğini ayarlamanız gerekmektedir.

5- Yavaş VPN Kullanımı

Ülkemizde olduğu gibi birçok yerde birçok internet sitesi engellenmiş durumda. Haliyle bu sitelere girebilmek için bir VPN'e ihtiyaç duyuyoruz ve onun aracılığıyla sanal gezintiler yapıyoruz. Bununla birlikte eğer bir ortak ağ kullanımı yapıyorsanız verilerinizi korumak açısından VPN kritik bir öneme de sahiptir.

Ancak VPN seçiminizin internet hızınızda önemli bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz?

Ücretsiz VPN servislerinin çoğu korkunç performanslarıyla ve sağdan soldan çıkan reklamlarıyla baya bir ünlüdür. Eğer VPN aracılığıyla internete giriyor ve yavaş bir bağlantı hızı alıyorsanız sistemi devre dışı bırakıp tekrardan bir hız denemesi yapmanızda fayda var.

Bununla birlikte premium bir VPN uygulaması kullanmak performansınızı artırabilir. Ya da illa ücretsiz kullanmak istiyorum derseniz ben size Opera VPN'i şiddetle öneririm.

6. Zayıf 4G Kapsamı

Yukarıdaki maddelerin hepsi kablosuz ağlarla ilgili yaşanan sorunlardı, peki mobil veride yaşanan yavaş internet ne olacak? Bunun çözümü elbette ilk olarak bir Wi-Fi ağına bağlanmak ama tabi mümkün olsa herkes bu seçeneği değerlendirir.

Bununla birlikte dediğimiz gibi eğer bir Wi-Fi ağına bağlanamıyorsanız ve mobil veriye mahkumsanız internetinizin yavaş olmasına sebep olan bazı etmenler var. Bunlardan ilki kalabalık bir insan grubunun aynı baz istasyonuna bağlı olmasıdır. Bu duruma en çok konserlerde ya da futbol karşılaşmalarında denk gelebilirsiniz. Bu zamanlarda internet hızınız oldukça yavaş olabilir. Bu durumu kanıt olarak da operatörlerin yaptıkları hız testleriyle sizin yaptığınız hız testlerinin birbirini tutmamasını gösterebiliriz.

Öte yandan bazı durumlarda telefonunuz 3G bağlantıya düşebilir ya da tamamen internetsiz kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda operatör müşteri hizmetleriyle konuşmakta ve bir çözüm istemekte fayda var. Eğer bir sonuç alamıyorsanız belki de operatörünüzü değiştirmenizin zamanı gelmiştir.