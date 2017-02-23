Akıllı Telefonunuzun Yapabildiği 5 Yararlı Özellik

Eğer akıllı telefonunuzla yalnızca oyun oynama, konuşma, mesajlaşma ya da fotoğraf çekme gibi işlemler yapılabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizlere akıllı telefonunuzu çok daha farklı şekillerde kullanabileceğiniz 5 özellikten bahsettik.

Akıllı telefonlar, kişiye göre farklı şekilde kullanım alanları sunan bir teknolojik üründür. Yani bazılarımız için konuşmak, mesajlaşmak, video izlemek yeterli olabiliyorken bazılarımız, bu cihazları çoğu kimsenin bilmediği şekillerde kullanabiliyorlar. Biz de akıllı telefonların muhtemelen çoğunuzun bilmediği bazı farklı özelliklerine değindik.

Telefonunuzu ‘sonsuza dek’ kilitli tutabilirsiniz!

Bu özellik, kaybettiğiniz ya da çaldırdığınız akıllı telefonunuzdaki tüm verilerin güvenlik altına alınmasını sağlıyor. Her cihazda IMEI numaralarının olduğunu bilirsiniz. Eğer telefonunuzu kaybettiyseniz hemen telefon şirketini arayıp numaranızı kullanarak cihazınızı dere dışı bırakın. IMEI numaranızı öğrenmek içinse *#060# tuşlarına basmanız yeterli.

Telefonunuzu mikroskoba çevirin

Eğer akademisyen, öğrenci ya da ilgili bir işte çalışmıyorsanız, mikroskop çok da kullanacağınız bir ürün değildir. Fakat yine de bu cihaza karşı bir merakınız varsa ve mikroskopla ilgili ekipmanlara tonlarca para bayılmak istemiyorsanız, cihazınızı bir mikroskoba çevirebilirsiniz. Herhangi bir lazer kalemdeki küçük lensi telefonunuza entegre ederek tüm detaylarını görebileceğiniz fotoğraflar çekmek için kullanabilirsiniz.

IP 68 sertifikasına gerek kalmadan su altında fotoğraf çekin

Her telefon suya ve toza karşı dayanıklı olamayabiliyor. Fakat bu, telefonunuzu su geçirmesine dayanıklı hale getiremeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Polietilenden yapılan kılıflar, telefonunuzun suyu geçirmesine engel olacaktır.

Telefonunuzu ‘yüzünüzle’ kilitleyin

Cihazınızı kilitlemenin birçok yolu var. Fakat bunlar arasında belki de çoğunuzun bilmediği ‘yüz kilidi’ yöntemi de bulunuyor. Cihazınızın Ayarlar menüsüne, oradan Güvenlik seçeneğine, en sonunda da Ekran Kilidi seçeneğine dokunduğunuzda ilgili kısmı aktif edebilirsiniz. Tabii bundan faydalanabilmeniz için telefonunuzun bu özelliği destekliyor olması gerek.

Telefonunuzla hologramlar yapın

Bununla ilgili birkaç yıl önce bir haber paylaşmıştık. Şuraya bir tık yaptığınızda, telefonunuzu hologram cihazına dönüştürebilecek bilgilere ulaşabilirsiniz.