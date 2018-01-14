Teknolojinin bize getirdikleri kadar götürdükleri var hepimizin malumu. Ancak bazen öyle şeyler karşımıza çıkıyor ki; götürüsü de getirisi de bir muamma.

Her yıl teknoloji hastalarının büyük bir merakla beklediği ve yılın teknolojik gelişmelerinin en yoğun bir biçimde meraklılarıyla buluştuğu CES 2018'i sizlere olağanca hızda aktarmaya çalıştık. Fuar sonrası haberler ve bilgiler halen geledursun, CES 2018'de karşımıza çıkan bir takım ürünler gariplikleriyle dikkat çekti. Dilerseniz bu ürünlere kısaca bir göz atalım.

Akıllı Tuvalet

Bugüne değin Japonya'daki varlıklarıyla bildiğimiz akıllı tuvaletler dünyaya açılıyor. Yurtdışı seyahatinde bulunmuş herkesin yokluğunu elemle yaşadığı taharet musluğu olayını, masajlı ve teknolojik bir boyuta taşıyan ve fütüristik görüntüsüyle sizlere tuvalet olduğunu unutturacak bu ürüne bir takım işlemler yapmaya kıyamayacaksınız. Üstelik sadece ve sadece $5625'dan başlayan etiketiyle bizlerle buluşmayı bekliyor. Tükenmeden alın.

Artgasm

Artgasm ismindeki bu cinsel oyuncak, akıllı telefonla entegre çalışıyor. Vücut ısısına ve hareketlere olan hassasiyeti ile birlikte telefonunuza gönderdiği sinyallerle çeşitli görsel efektler sunarak yaşanan deneyimi görsel olarak da ekrana yansıtıyor.

Striptizci Mobese Kameraları

Karşınızda akıl almaz bir başka yeni ürün. Bir insanın striptiz yapan bir robotu çekici bulabilmesi için ne gerekir? Elbette gerçekçi hareket etmesi ve olabildiği kadar insana benzemesi. CES 2018'de şaşalı bir sunumla tanıtılan bu robotlara bir insan kafası yapmak yerine mobese kamerası benzeri bir şey kullanılması nasıl bir aklın ürünü anlamak imkansız.

Baş Ağrısı Çektiren Kilo Verdirici

Milyarlarca dolarlık bir pazardan bahsedebileceğimiz 'kilo verme endüstrisi' sizlere kilo vermeniz için farklı ürünler tasarlamayı kendine amaç ediniyor. Ayrıca bunu en az çaba sarf ederek yapmanızı da vadediyor. Yeni duyurulan bu ürün hipotalamusa sinyaller göndererek baş ağrısı çekmenizi ve daha az yemek yemenizi sağlamaya çalışan bir kafa bandı. Maalesef alanında uzman bir diyetisyenle yola çıkmak yerine bu ürünü daha şimdiden sipariş eden bir çok kullanıcı bulunuyor.

Evet, CES 2018'deki en garip gureba ürünler seçkimiz böyleydi. Bu ürünler arasından en saçma bulduğunuz hangisi? Sizce teknoloji gereklilikler ve ihtiyaçlarla dolu hayatımıza çeşitli saçmalıklar da entegre ediyor mu bir yandan?