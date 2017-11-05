Akınsoft, Türkiye'nin İlk İnsansı Robot Fabrikasını Açtı

Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası Konya'da kuruldu. "AkınRobotics" internet kafelerden bildiğimiz Akınsoft tarafından açıldı.

2 bin 700 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 11 bin metrekare alana kurulan fabrikayla ilgili açıklama yapan Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın "AkınRobotics"te seri üretime geçtiklerini vurguladı.

Dünyada birçok kurum ve kuruluş insansı robotlar için AR-GE çalışması yapmakta olduğunu söyleyen Akın, kendilerinin fabrikayı 1,5 yılda tamamladığını belirtti. Akın, "Ancak hiçbir kurum henüz seri ya da yalın üretime geçmemiştir. Bugün burada 'AkınRobotics'in seri ve yalın üretim bantlarını göreceksiniz" dedi."

Neler Yapabilecek?

'AkınRobotics'de üretilen robotlarla ilgili bilgiler de veren Özgür Akın, Ada GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini belirtti. Akın, "Bu model robotlara, alışveriş merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgahtarlık gibi işlevler yaptırabilirsiniz." dedi. Özgür Akın sözlerini, şöyle sürdürdü "Hastanelerde hasta bakıcılık bile yapabilecek bu robotlar, ev hanımlarına kısmen de olsa yardımcı olabilecek şekilde programlanmıştır. 22 yılda tamamlanan yeni nesil Ada GH5 isimli robotumuz, milletimize ve insanlığa hayırlı olsun."

Akınsoft, bildiğiniz gibi "Abi bizim masayı 50 kuruş uzat" temalı konuşmalara sebep olan yazılım. Uzun yıllardır ülkemizde yazılım namına birşeyler yapmaya çalışıyorlar. Ne dersiniz sizce 'AkınRobotics'in bu robotları işe yarar mı?

Şirketin ürettiği AKINOID - 3 (AKINCI - 3) robotuyla ilgili bir video: