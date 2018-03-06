Akınsoft yazılım firmasının Konya’daki AkınRobotics fabrikasında üretilen insansı robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığının projesine talip oldu.

Robotların üretildiği fabrikada bir basın toplantısı düzenleyen Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, yazılım sektöründe yüksek teknoloji ürettiklerini ve yapay zeka, mekanik ve elektronik alanlarında da 9 yıldır Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini belirtti. Tecrübelerini Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası olan "AkınRobotics"te seri üretime geçirdiklerini vurgulayan Akın, robotların her alanda kullanılmaya başladığını, sivil veya askeri alanda kullanımını ise milli iradenin şekillendireceğini bildirdi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının "robot asker" projesine yönelik olumlu yaklaşımda bulunan Akın, "Bilgi birikimimiz ve deneyimimizle bu göreve hazırız. AkınRobotics üretimi tamamen yerlidir. Motorları, yazılımı her şeyi millidir. Bugüne kadar 30'a yakın prototip ürettik. Akıncı serisi, yürüyen ve 5 duyuyla hareket edebilen insansı robotlar, hizmet sektöründe kullanılan Ada serisi, başlıca ürünlerimiz bunlar. Her türlü göreve hazırız. Savunma Sanayii Müsteşarlığından gelecek her türlü projede kısa sürede hizmet verebileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Robot askerlerin kullanımında, arazi şartlarının önemine değinen ve bu şartlarda çalışabilen bir robot imal ettiklerini belirten Akın, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Dört bacaklı bu robotlar, arazi şartlarına uygun. Bu malzeme taşıma amaçlı kullanılabilir. Farklı alanlarda sensörler yerleştirilerek tarama, gözcülük yapma, hedef belirleme gibi görevleri icra edebilir. Zaman içerisinde askeri ve milli otoritelerimizin kararıyla bu amaçlar için kullanılabilir. Barış için bilim üretiyoruz ancak içinde bulunduğumuz durum kapsamında milli iradenin karar vermesiyle yüksek teknolojimizi her türlü durumda kullanıma açıyoruz. Bu anlamda robotlarımız, geliştirilmesi durumunda silah da kullanabilir. Böyle bir güce sahip olduğumuzu, teknoloji olarak hazır bulunduğumuzu söyleyebilirim."