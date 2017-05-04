AKK yerine 'KOTA' gelecek iddiaları ne yazık ki gerçeğe dönüşüyor. Şimdi de Vodafone, AKK'sız 'KOTA'lı internet tariflerini paylaştı.

Bildiğiniz gibi AKK'nın kalkarak yerine kotalı internet tarifelerine geçileceği, bu durumda her türlü internet kullanıcılarında mağduriyet yaşanacağı iddiaları üzerine Turkcell Superonline bu paketlerini reddetmişti ancak Kablonet, AKK'sız kotalı paketlerini duyurmuş, kota aşımında her 1GB için 2TL ücret talep edeceğini söylemişti. Bu durum kafaları karıştırırken biz de Webtekno olarak bir videomuzda Kablonet'in müşteri hizmetlerinin aktardığı bilgiye göre tüm servis sağlayıcıların KOTALI internet tarfilerine geçeceği yönündeki iddiaları sizlerle paylaşmıştık.

Eğer bu videomuzu izlemediyseniz Vodafone'un paketlerine geçmeden bu videomuzu izleyelim:

Tüm bu ortaya çıkan kafa karışıklığının üstüne Vodafone SüperNet, yeni internet tarifelerini duyurdu. Vodafone'un yeni tarifelerinde hem Adil Kullanım Kotası uygulamasının olduğunu hem de bunun üstüne paketlere kota geldiğini görüyoruz. Ülkemizde Adil Kullanım Kotası uygulaması sona erdiğinde ise 'KOTA' sınırı yerinde duracak ve böylelikle aslında daha önce AKK limitini yükseltmek için para ödemek zorunda kalan kullanıcılar bu kez KOTA için para ödeyecek!

İşte Vodafone SüperNet'in KOTALI internet tarifeleri:

Bildiğiniz gibi Turkcell Superonline'ın konuyla ilgili yalanlamasına rağmen hem Vodafone hem de Kablonet, KOTALI paketlerini duyururken Kablonet tüm servis sağlayıcıların benzer paketleri uygulayacağını belirtti. Ancak Kablonet'in müşteri hizmetleri aracılığıyla edindiğimiz bu bilginin üstüne Türk Telekom, Turkcell Superonline ve Turknet'ten herhangi bir ses gelmiş değil.

Biz başından beri Webtekno olarak internetin tüm insanlar için limitsiz ve sınırsız olması gerektiğini savunuyoruz. Servis sağlayıcıların AKK düzenlemesinden sonra tariflerine KOTA uygulaması açıkça müşterilerinin maddi açıdan aleyhine bir uygulamadır. Ancak ne yazık ki Kablonet'ten sonra Vodafone kanadından da böyle bir uygulamanın gelmesi, bu tarz tarifelerin yaygınlaşacağını gösteriyor.

Konuyla ilgili gelişmeleri detaylarıyla birlikte takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ayrıca kota aşımında GB başı ücret alınmasıyla ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz!