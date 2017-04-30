Bu yazımızda "AKK kalkıyor internete kota geliyor" olarak yorumlanan AKK'sız internet paketlerinin detaylarına değiniyoruz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün aniden Turkcell Superonline'ın bayilerine gönderdiği yeni internet paketlerinin paylaşılmasıyla birlikte Adil Kullanım Kotası'nın kaldırıması üzerine servis sağlayıcıların internete 'kota' getireceği haberleri ortaya çıktı ve biz de elimizden geldiğince bu paketlerin detaylarını, tam olarak yeni uygulamayla birlikte neler olacağını sizlere anlatmaya çalıştık.

Ancak olay ilk duyulduğu anda tam olarak tarifeler ve kullanıcılara nasıl etki edeceğiyle ilgili konular netleşmemişti. Bu yazımızda detaylı olarak Turkcell Superonline'ın yeni paketlerine ve kullanıcılara etkilerine değiniyor, aynı zamanda diğer servis sağlayıcıların nasıl bir yol izleyeceğinden bahsediyoruz.

Öncelikle: Yeni paketler mevcut kullanıcıları etkilemiyor

Her şeyden önce şunu belirtelim ki, eğer mevcut bir internet paketiniz ve bu paket üzerine bir taahhütünüz varsa, taahhütünüz sona erene kadar açıklanan yeni paketler sizi ilgilendirmiyor. Siz, 1 Mayıs 2017 itibariyle BTK'nın yeni AKK düzenlemesine uygun olarak mevcut paketinizden faydalanmaya devam edeceksiniz. Yeni paketler, tarife değiştirecek yeni müşteriler için uygulanıyor. Ancak elbette bu sizi hiç etkilemeyecek değil. Mevcut taahhütünüz dolduğunda ya da yeni bir tarifeye geçmek istediğinizde bu paketlerle karşı karşıya kalacaksınız.

Peki yeni paketlerin içeriği ve amacı tam olarak ne?

Bildiğiniz gibi BTK'nın açıklamasına göre Adil Kullanım Kotası, 31 Aralık 2018 itibariyle tamamen kaldırılacak yani yaklaşık önümüzdeki 1.5 yıl süreyle AKK uygulaması yeni düzenleme kapsamında yenilenen hız düşüş koşulları ve saat 02:00 - 08:00 arasındaki kullanımın AKK'ye yansımaması şeklinde devam edecek.

Turkcell'in yeni duyurduğu paketler ise şimdiden tamamen sınırsız Adil Kullanım Kotası'na sahip olmak isteyen internet müşterilerini kapsıyor. Müşteriler, kotalı ya da kotasız paketlerden bütçesine uygun olanı seçerek AKK'siz bir şekilde interneti kullanmaya devam edebiliyor ancak kotalı paket alan kişiler kota aşımı sonrasında her 1GB için 1TL ücret ödemek zorunda. Öte yandan bu 1TL'lik ücret sadece Turkcell Superonline için geçerli. Bir takipçimizin bize ilettiği iddiasına göre Kablonet de kotalı yeni paketler getiriyor ve kota aşımında 1GB için 2TL ücret ödeme şartı koşuyor.

Turkcell Superonline'ın paketlerine tekrar geri dönecek olursak, paketlerde AKK olan paketlerle önemli kabul edilebilecek düzeyde bir fiyat farkı mevcut. Yani kıscası Turkcell aslında mevcut limitsiz kotaya ve belli hızlara sahip paketlerin üstüne belli bir ücret koyarak AKK'yi kaldırıyor ve kullanıcılara AKK'sı olmayan ancak kotalı ya da tercihe göre kotasız yeni paketler sunuyor.

Sorun tam olarak nerede?

Paketlerin içeriğine baktığımızda Turkcell Superonline'ın aslında bir farklılık yapmadığını, yeni müşterilere AKK olmayan farklı paketler sunduğunu görüyoruz. Hatta AKK'nın olduğu günümüz için AKK'yı kaldıran paketler bazı kişiler hatta şirketler için avantajlı olabilir. Ama bundan yaklaşık 1.5 yıl sonra AKK'nın tamamen ülkemizde kaldırılacağını düşünürsek dananın kuyruğu burada kopuyor.

Turkcell Superonline'ın açıkladığı mevcut paketlerde AKK olmadığını ve kota olduğunu düşünürsek hem AKK'sız hem de kotasız paketler ilgi çekiyor ama ülkemizde AKK tamamen kaldırıldığında bu paketlerde AKK olmamasının bir anlamı kalmayacak ve 'kotalı' paketler devam edecek. Böylelikle aslında AKK kaldırılana kadar güzel olan paketler AKK ülke genelinde tamamen kaldırıldığında kotalı internet paketlerini doğuracak ve AKK'den kurtulan kullanıcılar bu sefer AKK'den kurtulmak için değil, kotadan kurtulmak için para ödeyecek. Yani AKK'yı tamamen yok gibi düşünürsek bugün 25mbit kotasız bir internete aylık 59TL ödüyorsak 89TL ödemek zorunda kalabiliriz. Tabii öte yandan bu paketlerin AKK resmi olarak tamamen kaldırılmadığı sürece geçerli olma ihtimali de var. Yani AKK kalktığında servis sağlayıcılar daha uygun fiyatlı paketler duyurabilir.

Şimdilik bu konuyla ilgili sadece Kablonet ve Superonline'ın adı anılsa da yakında diğer servis sağlayıcılardan da benzer paket duyuruları görme ihtimalimiz var. Öte yandan, bu paketler tepki çektikten sonra diğer servis sağlayıcılar bu paketlerini bir süre uygulamaya geçirmeyi tercih etmeyebilir.

Sonuç

Yani anlayacağınız üzere Turkcell Superonline'ın ortaya çıkan kotalı paketleri aslında şimdiden Adil Kullanım Kotası'nı kaldırmak isteyen müşterileri ilgilendiriyor. Ama ilerleyen dönemlerde AKK tamamen kaldırıldığında günümüzdeki kotasız paketlerle bu paketlerin fiyat farkına baktığımızda ciddi bir fiyat farkı olduğunu ve buna bağlı olarak da kullanıcıların AKK'yi arttırmak için para vermek yerine kotayı arttırmak için para vermek durumunda kalacağını, yani her anlamda servis sağlayıcıların internet kotaları üzerinden gelir elde etmeye çalışacağını görüyoruz. Uzun lafın kısası eskiden sınırsız kotası olan ancak Adil Kullanım Kotası olan internet paketleri görüyorduk. Gidişata göre önümüzdeki yıllarda Adil Kullanım Kotası olmayan ancak kotası olan ve kota arttırımı için fazla ücret ödenmesi gereken paketler göreceğiz. Yani bu sefer AKK'ye değil kotaya ek para ödemek zorunda kalarak dönüp dolaşıp cebimizden fazla para çıkarmak durumunda kalacağız. Tabii AKK kaldırıldığında bu paket ücretlerinde önemli miktarda bir düşüş yaşanabilir.

Ayrıca yine konuyla ilgili aklınıza takılan şeyler varsa yorumlarınızı bekliyoruz, elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Son olarak yazımızı sizi derinden etkileyecek bir sözle bitirelim; Hızlı ve sınırsız internet her insanın hakkıdır. İnternet olabildiğince ucuz ve erişilebilir olmalıdır.