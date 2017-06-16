Mersin'de kurulan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üretilecek elektriğin normal elektrikten iki kat daha pahalı olacağıya satılacağı söyleniyor.

Çevreye vereceği zararla tartışma konusu olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla Mersin'de inşa edilmeye devam ediyor. 2023 yılında inşa çalışmalarının tamamlanacağı söylenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tahminlere göre 2025 yılında faaliyetlerine başlayacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çalışmaları hızla devam ederken EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), tesis için 49 yıl üretim süresi lisansı verdi. Bu da demek oluyor ki Akkuyu Nükleer Santrali, 2025 yılında elektrik üretimine başlarsa 2074 yılına kadar elektrik üretimi gerçekleştirebilecek.

Tesiste 4800 MW kurulu güç bulunuyor ve bu kurulu güç sayesinde santral, çalışmaya başladığında elektrik talebinin ortalama %6 ya da %7'sini karşılayabilecek. Ancak bu noktada imzaanan anlaşma kafa karışıklığı yaratıyor. EPDK ile imzalanan anlaşmaya göre tesis ürettiği elektriği 12.35 dolardan satacak. Şu anda piyasada ise elektrik ortalama 4 - 5 dolardan satılıyor.

Elbette bu tesislerde yapılacak üretim elektrik ihtiyacının %10'nunun altındaki bir oranı karşılayacağı için elektrik faturalarına ciddi anlamda bir zam yansıtmayacak olsa da ilerleyen yıllarda bu tesisin Türkiye'ye ekonomik yansımasını hep birlikte göreceğiz.