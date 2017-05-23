Gizemli Yıldız, Yine Dalgalanmaya Başladı!

Normal yıldızlardan ve kendisinden beklenenden çok daha farklı davranan yıldız, 2015'te yaşanan ilk dalganın ardından yeniden dalgalanmaya başladı.

Araştırmacılar, gizemli bir yıldız olayı daha keşfettiler. Normalde yıldızların davrandığından çok daha farklı davranan gizemli yıldız, araştırmacıları çileden çıkarmış durumda. Teleskobu olanlar ve garip yıldızın değişkenliklerinin kaydını tutmak isteyenler, KIC 8462852 kod adı ile yıldıza ulaşabilirler.

Yıldızın garipsenen durumu, parlaklığında yaşanan düşüş olarak gözüküyor. İlk olarak 2015 yılında fark edilen bu durum, yıldızın parlaklığında anormal düzeylerde düşüş yaşandığını gösteriyor. Bunun iki farklı anlamı olabilir: İlk olarak yıldız ile Dünya arasında ışığı engelleyen bir cisim, ya da ilginç bir şekilde yıldıza müdahale eden astronomik bir olaydan dolayı yıldız kararıyor olabilir.

Yıldız hakkında birçok teori ortaya atılıyor; etrafında kuyruklu yıldızların toplandığı ve bunun sonunda parçalanarak ortada bir sis perdesi bıraktığı teorisi bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden birisi. Bu, imkansız olmasa da gerçekleşmesi çok zor bir teori.

Dikkat!

Tsboyaijan'ın yıldızı dalgalanıyor.

Bu bir tatbikat değil.

Astro teleskoplarda önümüzdeki 48 saatte başlıyor. Spektrumlar lütfen!

Değişken bir yıldız olduğu yönünde bir teori daha var. Örneğin bizim Güneşimiz değişken bir yıldızdır. Enerji çıkışı 11 yıllık döngülerde yüzde 0.1 oranında değişir.

Asıl sorun ise bu yıldızın çok kararlı olması. Bu yüzden parlaklıkta da çok küçük değişiklikler göstermemesi gerekiyor. KIC 8462852 yıldızı, parlaklık eğimini sadece dört yılda yüzde 3’e kadar çıkardı.

Bu öneriler dışında bir başka teori, yıldızın parçalanmış bir gezegeni tüketiyor olduğu şeklinde yorumlandı. Devasa bir gezegenin, büyük miktarda toz bulutu oluşturacağı ve önümüze engel oluşturabileceği düşünülüyor. Bütün teorilerin dışında net bir bilgi ne yazık ki yok. Bizden çok uzak olan bu yıldız için neden bu kadar uğraşıldığını düşünebilirsiniz; ancak gelecekte kendi Güneşimizin bu tarz durumlarla karşılaşması, Dünyamızın kavrulmasına veya donmasına sebep olabilir. Bunun sebeplerini öğrenmek bu yüzden çok önemli.