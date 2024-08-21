Akrobasi uçakları hepimizin bildiği gibi adı üzerinde, havada âdeta dört dönen uçaklardır. Peki şekilden şekile giren bu uçakların yakıtı, gaz tankından motora nasıl ulaşır?

Uçaklar elbette kusursuz çalışacak bir vaziyette tasarlanır. Ancak onların ters dönmesi veya farklı şekillere bürünmesi, çalışma sistemlerinin aksayacağını düşündürür.

Gelin, akrobasi uçaklarına dair bu sorunun cevabını verelim.

Bir akrobasi uçağının yakıtının, gaz tankından motora ulaşması için iki teknik vardır.

İlki uçağın, flop bir tüpe sahip olmasıdır. Yakıt tankı, pilotun dizlerinin önündeki gövdede bulunur ve tankın içinde de serbest ucuna bir ağırlık takılmış esnek bir hortum bulunur.

Uçak yukarıdayken bu hortum ve flop tüpü, ağırlık sebebiyle tankın dibine çöker ve tankın dibinden yakıt çeker. Uçak ters çevrildiğinde ağırlık, hortumun tankın tepesine çökmesine ve oradan yakıt çekmesine olanak sağlar.

Esasen bu harikulade bir tasarımdır çünkü bu işlem sırasında yalnızca bir tank kullanılır ve tanktaki tüm yakıta erişmek mümkün olur. Ayrıca bu tasarım, çoğu yüksek performanslı akrobasi uçaklarında kullanılır.

İkinci teknik ise başlık tankıyla ilişkilidir.

Bu işlem, Super Decathlon gibi yüksek kanatlı uçaklarda kullanılır. Bu tip uçaklarda ana yakıt tankları, motordan daha yüksek olan kanatlarda bulunur ve dik uçuşlarda yakıt, motor tahrikli yakıt pompasının emişine doğru bir yerçekimi başlığına sahiptir.

Ayrıca ters uçuş için pilotun ayaklarının yakınında küçük bir başlık tankı bulunur. Başlık tankı, kanatlardaki ana tanklara bağlıdır. Dik uçuş sırasında bu kanat tanklardan gelen yakıt, dolana kadar yerçekim ile başlık tankına akar.

Başlık tankı, yakıt pompasının emiş tarafında bağlıdır. Uçak ters çevrildiğinde bu başlık tankı motorun üzerindedir ve yakıt, yerçekimi başlık tankından yakıt pompasına akar.

Özetle bir akrobasi uçağının yakıtının, gaz tankından motora ulaşması için bu iki teknik kullanılır.

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