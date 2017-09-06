Dünyanın En Büyük Kasırgasına Uçakla Dalan Mühendis!

Atlas Okyanusu üzerinde henüz yeni oluşan ve tarihin en şiddetli fırtınalarından birisi olduğu söylenen Irma Kasırgası uzmanları korkutuyor. En azından bazılarını!

Hızının saatte 320 kilometreyi aşması beklenen dev kasırga Irma, ABD’li meteoroloji yetkililerini harekete geçirmiş durumda. Sıcak suların üzerinde seyrettiği için gittikçe büyüyen ve hızlanan canavarın yerleşim yerlerine ulaşacağı öngörülüyor. Hatta Florida’nın bir bölümü zorunlu olarak tahliye edildi. Elbette kesin sonuçlara varabilmek ve gerekli önlemleri almak için araştırma şart.

İşte bu noktada devreye kasırga avcısı insansız hava araçları ve uydular devreye giriyor. Fırtına bulutlarının ne yöne doğru hareket edeceğini hesaplamak, disipliner çalışmalar gerektiriyor:

Uzay Mühendisi Nick Underwood ise geçtiğimiz pazartesi günü Irma Kasırga’sında bazı ölçümleri yapabilmek adına farklı bir yöntem denedi: Uçakla kasırganın içine dalmak!

"Ofiste bir günüm #HurracineIrma"

Yukarıda izlediğiniz videoyu muhtemelen 3 öğün yürek yiyen Nick, bizzat kaydetti. Nick’in görevi uçağın üzerinde bulunan ve sürtünmelere göre ölçüm yapabilen cihazları fırtınanın içine sokabilmekti. Her fırsatta işinin ne kadar tehlikeli olduğunu sosyal medya hesapları üzerinden yineleyen Nick, tehlikeleri çok sevdiğini dile getiriyor.

Irma Kasırgası ile birlikte uzmanlar gözlerini artık her olayda olduğu gibi iklim değişikliklerine çevirmiş durumda.