Neredeyse medeniyetin başlarından bu yana alkol, insanlar için ilgi çekici veya keyif verici bir madde olmuştur. Ancak içerken keyif veren bu içecek, ertesi günün sabahında sizi bir hayli zorlayabiliyor. Bu noktada bilim insanları, alkol etkilerini daha kolay atlatabileceğiniz bir hap geliştirdi.

Alkol, insanlığın başlangıcından bu yana farklı şekillerde varlığını sürdürmüştür. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan bu içecekler, içme anında veya kısa süre sonrasında kişiye mutluluk hali, sakinlik ve rahatlık sağlasa da, çok kaçırılması halinde ertesi gün ızdırap haline dönüşebiliyor. Bu bağlamda araştırmalarda bulunan bilim insanları, sarhoş olduktan sonra meydana gelen sorunlarla başa çıkmak için bir hap geliştirdiler.

Taş Devri’ne uzanan bu duruma el atan kimya mühendisliği profesörü ve şarap meraklısı bilim insanı, konuyla ilgili çözüm bulması gerektiğini düşünmüş. Buna en büyük etken olarak da Amerika’da acil servislere gelen hastaların %8 ile %10’unun akut alkol zehirlenmesine bağlı geldiğini ifade ediyor. Genellikle 15-49 yaş aralığında olan bu insanların sonuysa bazen ölüm veya sakatlığa kadar gidebiliyordu. Bilinçsiz alkol kullanımının hastalıklara neden olabildiğini hepimiz biliyoruz, ancak bu aykırı gerçeklere rağmen alkol kullanımı ülkemizde ve dünyada bir hayli fazla.

Tüm bu gerçekleri bilerek yola çıkan profesör, aşırı doz alkol kullanımlarının zararlarını indirgeyebilecek bir hap üretti. Vücuda alınan fazla alkolü atmaya yardımcı olan hap, sarhoş fareler üzerinde test edildiğinde de başarılı sonuçlar elde edildi. Meslektaşı ile bu hapı geliştirdiklerini belirten profesör, vücudun alkolü parçalama yaklaşımından ilham alarak üç doğal enzim seçtiğinde altını çiziyor.

Hap içinde kullanılan enzimler, ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından da onaylanmış bir madde tarafından sarılarak kullanıma hazırlandı. Sonrasında hazırlanan nanokapsülleri, sarhoş farelere enjekte eden bilim insanları, ilacın alkolü sindirmek için görev aldığını söylediler.

Tüm araştırmaların sonucunda tedaviyi görmüş fareler ile tedavi görmemiş fareler arasında süreci destekleyen farklar oluştu. Öyle ki, ilacı alan farelerin vücudunda alkol etkisi %45 daha fazla azaldı. Bunun yanı sıra kusma, baş ağrısı ve metabolizma rahatsızlıkları da yok edildi. Başarılı sonuçlar elde edilen bu hapın asıl üretim nedeniyse, alkol zehirlenmelerinde kişisinin daha çabuk iyileşmesini sağlamaktır. Şu an için test süreçlerinden geçen hapın, sorunsuz olması durumunda bir yıl içerisinde piyasaya sunulabilineceği belirtiliyor.