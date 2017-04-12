Aksiyon Efsanesinin Yeni Halkası Max Payne 4 mü Geliyor?

Remedy Games'in son baş yapıtı öncelikle Sony PS4 olmak üzere, pek çok platformda satışa sunulacak gibi.

Max Payne'in geliştiricisi Remedy Games'den gelecek bir sonraki oyun,öncelikle PlayStation 4 platformlarına doğru ilerliyor. Remedy Games bugün, P7 kod adlı bir proje üzerinde çalıştığını ve projenin daha geniş bir platform yelpazesinde yayınlanacağını duyurdu.

Stüdyo şu an Sony'nin konsolu için tescilli oyun motoru Northlight üzerinde çalışıyor. Finlandiyalı stüdyonun daha önceki denemesi Quantum Break, Xbox One ve PC için piyasa sürülmüştü. Remedy'den bir PlayStation platformunda piyasaya sürülen son oyun 2003'ün Max Payne 2 idi. Remedy Games, gizemli projeyle ilgili başka hiçbir ayrıntıyı ortaya koymadı, ancak geçen sene stüdyo çok oyunculu başlıklarla ilgili çalışmalara başladığını açıkladı.

Bunlardan biri Koreli yayıncı Smilegate ile işbirliği içinde CrossFire'ın bir devamı konumunda. Tek oyunculu "heyecan verici öyküler, unutulmaz karakterler, inandırıcı dünyalar ve sinematik eylem" deneyimlerini Remedy için hala önemli olsa da, stüdyonun hedefi şu andaki hedefi bu unsurları çok oyunculu bir moda oturtmak. Remedy, Rockstar'a 2002'de yılında telif haklarını sattı ve yeni bir giriş yapmak için bir elinde kaynak yoktu. Ancak bu kez yapımcının Remedy, yayıncının ise Rockstar Games olması bekleniyor. Remedy, geçtiğimiz yılın Haziran ayında Alan Wake serisi hakkında herhangi bir planı olmamaması ile gündeme gelmişti.