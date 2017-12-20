Sicario 2: Soldado’nun İlk Fragmanı Yayınlandı

Amerika-Meksika sınırında geçen uyuşturucu savaşını konu alan Sicario’nun ikinci filminin fragmanı yayınlandı. Film, yüksek aksiyona tam gaz devam ediyor.

Düşük bütçeli ilk filmle bir hayli beğenilen Sicario’nun 2. filmi için beklenen fragman sonunda geldi. Yalnızca 30 milyon dolarlık bütçesiyle 84,8 milyon dolar kazanmayı başaran ve bu başarısını eleştirmenlerin olumlu yorumları ile taçlandıran Sicario, ilk filminden aldığı gücü Sicario 2: Soldado filmine de taşıyor.

İlk filmde tanıdığımız Alejandro(Benicio Del Toro) karakterinin başrolde olduğunu gördüğümüz ikinci film, yine yüksek aksiyonlu filmleri seven izleyicileri memnun edecek gibi duruyor. Meksika ve Amerika sınırında yaşanan uyuşturucu savaşını konu alan ilk filmin ardından ikinci filmin ana konusu ne olacak bilinmiyor, ancak ilk filmin konusuyla benzer olacağı düşünülüyor.

Sicario’nun ilk filmini yöneten Denis Villeneuve’un aksine farklı bir yönetmenle yoluna devam eden Sony, Sicario 2: Soldado’da Taylor Sheridan’ı tercih etmiş. 3 Oscar adaylı film olan Sicario’nun ardından 2. filmi merak edenler, aşağıdan filmin ilk fragmanını izleyebilirler. Filmin başrolündeki Benicio Del Toro, şu anda sinemalarda olan Star Wars: The Last Jedi’da da oynadı. Star Wars’u izleyenler bu adamı daha farklı gözle göreceklerdir.