Aksiyona Doyacağımız Robin Hood Filminin Fragmanı Yayınlandı

23 Kasım'da ülkemizde vizyona girmesi beklenen yeni Robin Hood, alışılagelmiş imajının dışında aksiyon dolu teaser'ı ile tüm ilgiyi üstüne çekmeyi başardı.

Hepimizin çok yakından tanıdığı, ilk olarak İngiliz halk hikayeleriyle ortaya çıkan, hatta iddialara göre gerçek bir haydutun tasviri olan Robin Hood, seneler sonra tekrar beyaz perdeye uyarlanıyor. Oyuncu kadrosu ile de oldukça iddialı bir yapım olacağı her halinden belli olan Robin Hood, alışılagelmişin dışında çok daha farklı bir ambians ile bizleri karşılıyor olacak.

Başrollerini Taron Egerton ve Oscar ödüllü oyuncu Jamie Foxx’un paylaşacağı filme ait ilk teaser yayınlandı. Disney tarafından genellikle ‘hafif’ bir hikaye deneyimi olarak sunulan ve kimilerince çocuk filmi statüsüyle anılabilen ‘Robin Hood’, bu kez bize dramatik ve aksiyon yönünü başarıyla gösterebilecekmiş gibi gözüküyor.

Teaser’dan edindiğimiz bilgilere göre bu filmde aksiyona ve çekişmeye doyacağız. Yüksek beklentilerle çıkış yapacak Robin Hood’un ülkemiz için belirlenen vizyon tarihi 23 Kasım olarak açıklandı. Filme dair ülkemiz açısından tartışma yaratacak konunun Robin Hood'un bu filmde Haçlı Seferleri'nden evine, Sherwood'a döndükten sonra başına gelenleri konu alıyor olması olacak.