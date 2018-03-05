Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, bir ay içinde kart yerine telefonu okutarak otobüse binmeyi mümkün kılacak bir uygulamayı hizmete sokacaklarını belirtti.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, PassoLig ve toplu taşıma için geliştirdikleri uygulama başta olmak üzere 2018 yılında gerçekleştirecekleri projeler ve yayınlayacakları uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Passo Mobil sayesinde tüm PassoLig sistemini sisteminin tek bir mobil uygulama üzerinden yürütülebildiğini belirten Sümer, uygulamaya yeni hizmetler ekleyeceklerini açıkladı:

‘’Mesela, sezonluk ya da tek maçlık bilet alacaksınız ama o an paranız yok, oradan vadeli alabileceksiniz. Bir anlamda Passo Mobil içinde kredilendirme bacakları da olmaya başlayacak. Kredilendirerek bilet almak, para transferi gibi birçok yenilik şu an çalışmalarımızın içinde. İhtiyaç duyulan her şeye yanıt vermek için çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı 9 aylık sürede 1,2 milyon kişi Passo Mobil'i indirdi, bunların yüzde 70-75'i aktif kullanıyor.’’

2018 yılı içinde iki farklı mobil uygulamanın daha hizmete gireceğini açıklayan Serdar Sümer, bu iki uygulamadan ilkinin bir ay içinde kullanıma sunulacağını belirtti. Geliştirdikleri uygulamanın ulaşım odaklı olduğunu belirten Sümer, ulaşım ile ilgili konum, zaman ve ödeme sorunlarına çözüm sunmayı hedeflediklerini belirtirken uygulamayı şu şekilde açıkladı:

‘’Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek. Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak, telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz, telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek. İkinci aplikasyonumuz de fatura ihtiyacına yönelik olacak. Onu da 2018 yılının sonuna doğru hayata geçireceğiz. İki aplikasyon da herkese açık olacak.’’