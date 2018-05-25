Akülü Arabaya Gerçek Bir Motor Takılırsa Ne Olur? (Video)

Bir YouTube kanalı, Barbie pembesi bir Ford Mustang akülü arabaya arazi motosikleti motoru takarak sınırları zorladı. Akülü araba adeta bir yarış aracına dönüştü.

Akülü arabalar çocuklar için eğlenceli olabilir. Hele ki Barbie pembesi bir Ford Mustang akülü araba, sevimli bir kız çocuğuna hem görsel hem de fiili olarak keyif verebilir. Fakat dürüst olmak gerekirse akülü arabalar, biz yetişkinler için biraz yavaştırlar.

Grind Hard Plumbing Co YouTube kanalı, Barbie Ford Mustang üzerinde birkaç küçük değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin başında ise aracın kendi akülü motorunu çıkarıp yerine 240cc’lik bir arazi motosikleti motoru takmak oldu.

Barbie Ford Mustang hızlandı, hem de bayağı hızlandı. Aşağıdaki video ile bir akülü arabanın ‘küçük’ bir değişiklikle nasıl bir yarış arabasına dönüşebildiğini izleyebilirsiniz. Grind Hard Plumbing Co öylesine hızlı bir araba elde etti ki, bu akülü arabayı kontrol etmek herkesin harcı değil.