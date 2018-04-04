Alabileceğiniz 400 Dolar Altı En İyi 3 Android Telefon

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlar hayatımızın büyük bir kısmında yer alıyor. Farklı fiyat seçenekleri olsa dahi, akıllı telefonlar genel olarak yüksek fiyatlı etiketlere sahip. Bu bağlamda sizler için 400 dolar altı 3 Android telefonu içeriğimize topladık.

Tahmin edersiniz ki yeni bir tasarım ile yeni bir telefon piyasaya sürmek pek de kolay değil. Gerek içerisinde kullanılan donanımlar, gerekse piyasaya çıkma süreci akıllı telefonların fiyatını artıran etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her zaman bu pahalı telefonları almak istemeye biliyoruz. Bu noktada gözümüz verdiğimiz parayı hak edecek, bizi yarı yolda bırakmayacak ve diğer pahalı telefonlardan geri kalmayacak bir akıllı telefona gidiyor. Bu bağlamda sizler için 3 iyi telefon seçtik. 400 dolar altı bu telefonlar, eminiz ki verdiğiniz parayı boşa çıkamayacak ve sizin memnun edecek. Gelin Android işletim sistemli bu telefonlara birlikte göz atalım.

Moto X4

Motorola'nın orta segment için geliştirdiği, fiyat performans odaklı yeni akıllı telefon modeli Moto X4 özellikle şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Özelliklerine bakacak olursak, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD yani 1920×1080 piksel çözünürlük sunan IPS bir ekranın yer aldığı Moto X4, Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 630işlemcisinden ve Adreno 508 grafik biriminden güç alıyor.

3 GB RAM’in ve 32 GB dahili depolama alanının yer aldığı akıllı telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan bir versiyonu daha bulunurken, cihaz microSD kart ile hafızayı 256 GB’a kadar artırma imkanı sunuyor. Bir tanesi 12 megapiksel, diğeri ise 8 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece görüş açısına sahip olmak üzere arka tarafında toplamda iki adet kamera sensörüne ev sahipliği yapan akıllı telefonun ön tarafında ise, 16 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşa sahip bir ön kamera bulunduruyor.

Oldukça iyi özellikleri bünyesinde toplayan ve 3000 mAh'lık bataryaya sahip olan akıllı telefon sizi memnun edebilecek türden. Etiket fiyatına gelecek olursak, akıllı telefon 279.99 dolara alıcılarını bekliyor. Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

HTC U11 Life (Android One)

Bütçe dostu bir Android akıllı telefon olarak tanıtılan HTC U11, kullanıcılarına iyi bir telefon deneyimi dunmayı planlıyor. Uygun fiyatlı olması için arkasında cam değil akrilik tercih edilen telefon, ilk olarak çok büyük çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Özelliklerine değinecek olursak, 5.2 inç Super LCD 1080p ekran üzerine kurulan telefon, gücünü Snapdragon 630 işlemciden ve 3GB RAM’den alıyor. 32 / 64 GB’lık dahili hafızası microSD üzerinden 2 TB‘a kadar arttırılabilen Life, 2.600 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor.

Arka kamerası 16 megapiksel çözünürlük sunan telefon, 4K video çekimi yapabiliyor. F2.0 diyafram açıklığına sahip bu kamerada optik görüntü sabitleme bulunmuyor. F2.0 diyaframlı ön kamera ise yine 16 megapiksel çözünürlüğüyle Full HD videolar kayıt altına alabiliyor. Etiket fiyatına gelecek olursak, akıllı telefon 349 dolara alıcılarını bekliyor. Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Moto G5 Plus

ABD menşeili iki büyük teknoloji markası olan Lenovo ve Motorola ‘nın ortaklaşa çıkardığı ‘Moto G’ serisi akıllı telefonlar piyasaya ucuz ve kaliteli statüde olarak adını yazdırdı. İlk bakışta gayet sade ve güzel bir telefona benzeyen Motorola (Lenovo) G5 Plus'ın özellikleri ise şu şekilde: 5.2 İnç ‘lik büyüklüğü ve 1920×1080 (424 ppi) Full HD çözünürlüğü ile olduğunca tatmin edici bir ekrana sahip olan telefon Gorilla Class 3 ile korunma sistemini oluşturmuş.

12 MP sensörlü arka kamerası ve 5 MP ön kamerası bulunan akıllı telefonun tuhaf arka kamera tasarımının yanı sıra ‘dual focus’ özelliği de bulunuyor ayrıca bir de flaşa sahip. 3000 mAh bataryası ile gönülleri fetheden telefon TurboPower Charge özelliği sayesinde yaklaşık 15 dakikalık bir şarj etme ile 6 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Android 7.0 (Nougat) yüklü olarak gelen Moto G5 Plus 2.0 Ghz işlemci hızına sahip Qualcomm Snapdragon 625 chipseti ve seçeneğe göre değişebilen 2/3/4 ‘lük RAM alternatifleri ile oldukça hızlı. Ayrıca dahili hafıza olarak 16/32/64 GB seçenekleri bulunuyor, tüm modellerde 128 GB ‘a kadar arttırılabilen microSD seçeneği de yanında. Etiket fiyatına gelecek olursak, akıllı telefon 349.37 dolara alıcılarını bekliyor. Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Eğer siz de ikinci bir telefon kullanmaya ihtiyaç duyuyor ancak bu telefona çok fazla ödemek istemiyorsanız veya tabu olan büyük markaların çatısından çıkarak yenilik arayışındaysanız, yukarıdaki 3 akıllı telefon şans verilmesi gereken türden. Peki aralarında kullandıklarınız ya da kullanmak istedikleriniz var mı? Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?