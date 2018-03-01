Alabileceğiniz En İyi iPhone X Benzeri Telefon Modelleri

Yaptıkları mantıklı olsun ya da olmasın Apple her zaman bir trend yaratıcısı olarak kabul edilmiştir. İşte iPhone’un izinden giderek üst çentik modasına uyan Android telefonlar.

Bazı eleştirmenler tarafından şiddetle eleştirilmesine rağmen Apple’ın eğilimleri, özellikle de tasarımı başka firmalar tarafından kopyalanır hale geldi. Bunun örneklerini ise yakın zamanda düzenlenen MVC 2018’den görebiliyoruz.

Apple’ın başlattığı üst çentik modası bir trend haline geldi. Bu trende uymak isteyen diğer telefon markaları ise iPhone X ile karşılaştırılma sonundan kaçamadılar. Ancak Apple yine yapacağını yaptı ve diğer markalardan kendini sıyırıp, 1-0 öne geçirecek bir hamle ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Bu bağlamda Apple, yeni bir trend doğurdu ve Animoji’leri hayatımıza kattı. iPhone X kullanıcıları tarafından kullanılabilecek Animojiler ile mesajlarda sesinizi kullanan ve yüz ifadelerinizi yansıtan, hareketli özel karakterler oluşturabilecek ve bunları paylaşabileceksiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Apple yine kendine yakışır bir yenilik ile bizleri şaşırtmayı başardı. Şimdi ise Apple’ın izinden giderek çerçevesiz ekran tasarımı ve üst çentik modasına uyan ve kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen telefonları incelediğimiz içeriğimize geçelim.

Essential PH-1

“Android’in babası” olarak da anılan Andy Rubin, Google’dan ayrıldıktan sonra farklı işlere girişmiş, son olarak da Essential adında bir donanım şirketi kurmuştu. Essential’ın çıkardığı ilk Android telefon olan Essential Phone PH-1 sıfır ekran çerçeveli tasarımı ilk uygulayan şirketlerden biri sayılır. Ekranın alt kısmında çok az bir alanı mevcut olan telefonun ekran boyutunun ise 5.7 inç olduğunu görüyoruz.

Kameranın yol açtığı çentik, görsel deneyimde herhangi bir olumsuzluk yaratmıyor. Essential, işletim sisteminde çentikli bölümün arayüze fazla karışmamasını tercih etmiş. Desteklemeyen uygulamalarda çentiğin her iki yanı ya siyah renkte geliyor, bu sayede çentik olduğu anlaşılmıyor ya da uygulamanın renk düzeniyle uyumlu renkte bir şerit çekiliyor. Bu şerit üstünde de bildirim çubuğu elemanları normal bir şekilde gösteriliyor.

Oukitel U18

Geçtiğimiz yıl karşımıza tam 10 bin mAh kapasitesinde pile sahip akıllı telefon ile çıkan Oukitel, bu sefer U18 ile karşımızda. Görselden de görebileceğiniz üzere üstünde iPhone X’e benzer bir çentik yer alan telefon, bu çentikte hiçbir özel donanım taşımıyor. Ekranı sağ ve sol köşeye taşımaya izin vermesi dışında bir görevi bulunmayan çentik, oldukça da büyük duruyor.

Yanları oldukça ince olan ancak alt çerçevesi tamamen ortadan kaldırılamayan Oukitel U18, parmak izi sensörünü de arkada barındırıyor. Arkasında 16 megapiksel çift lensli bir kamera sistemi bulunan cihaz, 5.8 inç boyutunda 1512×720 piksel ekran üzerine kuruluyor. Gücünü MediaTek‘in 1.5 GHz hızında çalışan işlemcisinden alan Android akıllı telefon, “çentikli” modeller arasına yerleşiyor.

ASUS ZenFone 5z

İspanya’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan Asus Zenfone 5Z üstün özelliklerle karşımıza çıkıyor. Yıllar önce akıllı telefon üretmeye Intel işlemciler ile başlayan Asus, pazardaki payı beklediği gibi olmayınca Qualcomm yonga setini kullanmaya başladı. Lansman’da tanıtılan en yeni akıllı telefonu 5Z, üstün özelliklerle karşımıza çıkıyor. İlk bakışta İPhone X tasarımı andıran 5Z modeli yüzde 90 ekran kasa oranıyla ve kavisli yapısıyla bu zamana kadar yapılmış ince çerçeveli telefonlar arasında ilk sırada yerini alıyor.

Zenfone 5Z, 8GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla ve arka tarafta konumlandırılmış 2 kamerasıyla birlikte müthiş özellikleri barındırıyor. 6.2 inc ekran boyutuna sahip olan akıllı telefon gözünüzü olduğu kadar elinizi de dolduracak gibi duruyor.

LG G7 (Neo)

Fotoğraflara bakıldığı zaman LG G7 (Neo) modelinin ilk olarak çentiği dikkatleri üzerine çekiyor. Bu çentiği yazılımsal olarak gizleyebildiği görülen telefon, nispeten ince çerçeveler kullanıyor. Parmak izi sensörü arkada olan ve çift lensli kamera (16 megapiksel) kullanan telefon, teknik olarak da oldukça güçlü görünüyor.

Söylendiği kadarıyla bu gizemli modele gücünü Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB RAM veriyor. 128 GB dahili hafızası bulunan telefonda 3.000 mAh‘lık bir pil yer alıyor. Kutudan Android Oreo ile çıkan cihazda 6 inç 3120×1440 piksel OLED 19.5.:9 ekran bulunuyor.

Tabi ki çentikli ekran modasına uyan tek telefon modelleri bunlar değil. Bu örnekleri OnePlus, OPPO ve Xiaomi gibi firmaların MVC 2018'de tanıtılmış telefonları ile çoğaltabiliriz ancak şunu söyleyebiliriz ki teknoloji için şık bir yıl bizi bekliyor. Peki siz, iPhone X'in bir benzer tasarımı olan bu telefonlar için ne düşünüyorsunuz? Ne dersiniz tasarımda olduğu kadar, içerik anlamında da iPhone'u örnek alıyorlar mıdır?