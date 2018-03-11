Alabileceğiniz En İyi 4 Micro-USB Kablosu

Telefonunuzun standart Micro-USB kablosu yeterli gelmiyorsa, veya yeni bir kablo arayışındaysanız listemize göz atmanızda fayda var.

2018 yılı USB Type-C'nin yılı olsa da, hâlen Micro-USB kullanan telefon sayısı azımsanamaz düzeyde. Piyasada binlerce Micro-USB kablosu bulunsa da, telefonunuz için en iyisini arıyorsanız bu kablolara bir göz atmanızda fayda var. Listemizdeki kablolardan bazıları sağlam yapılarıyla dikkat çekerken, bazıları ise yüksek transfer hızlarıyla dikkat çekiyor. Micro-USB kullanan tüm cihazlarınız için, yılın en iyi kablolarını bir araya getirdik.

EZOPower Micro-USB Kablosu

Uygun fiyatlı ve kaliteli bir kablo arayanların yapabileceği en iyi tercihlerden biri EZOPower. 1.8 metre uzunluğu ve 2.1A şarj hızıyla ön plana çıkan kablo, 480 Mbps transfer hızına sahip. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle satılan kabloyu, Amazon üzerinde 5 dolarlık fiyat etiketine sahip.

ReTrak Premier Uzatılabilir Micro-USB Kablosu

Kablo karmaşasından bıktıysanız, bu kablo tam size göre. Uzatılabilir yapısıyla dikkat çeken kablo; kapalı haldeyken oldukça küçük yer kaplarken, uzatıldığında 1 metreye kadar ulaşabiliyor. 480 Mbps transfer hızına sahip olan bu kabloyu, Amazon üzerinden 7 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Anker Kumaş Kaplamalı 3 m Micro-USB Kablosu

3 metrelik boyuyla hayat kurtaran bu kablo, kumaş kaplaması sayesinde üstün dayanıklılık sunuyor. Altın kaplamalı girişleri ise, dayanıklılığını bir tık daha üst seviyeye taşıyor. 8 dolarlık fiyatıyla Amazon'da satılan bu kablo, hızlı şarj desteği ve 480 Mbps transfer hızı ile aradığınız her şeyi bir araya getiriyor.

Ailkin 1.8 m Örgülü Micro-USB Kablosu

Örgülü kumaş kaplama kablolar, kablo karmaşasının en iyi çözümlerinden biri. Uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunduğumuz bu kablonun 5'li paketini 12 dolarlık fiyatıyla Amazon'dan satın alabilirsiniz.

Sizin için derlediğimiz 4 farklı Micro-USB kablosu bu şekildeydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız kablolardan hangileri ilginizi çekti?