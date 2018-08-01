Uygun fiyatlı en iyi 6 Android telefonu sizler için listeledik. Telefon fiyatlarının arabalarla yarıştığı bu günlerde, 2000 TL'ye kadar alabileceğiniz en iyi telefonlar listemizde.

1 Ağustos 2018 itibariyle alabileceğiniz en iyi, uygun fiyatlı Android telefonları listeledik. Dolar kurunun 5 seviyesine geldiği bu günlerde telefon arayışındaysanız, bütçenize en uygun cihazları listemizde bulabilirsiniz. 1.099 TL ile 1.999 TL aralığındaki listemizde bulunan tüm cihazlar, fiyatına oranla en iyi performansı sunuyor.

1. Xiaomi Redmi 5 Plus

2018 yılının trendlerini en uygun fiyatla kullanıcılarına sunan Xiaomi Redmi 5 Plus, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 625 yonga setinden alıyor. 5,99 inç boyutunda 18:9 oranına sahip Full HD IPS ekranıyla göz dolduran cihaz, fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Ülkemizde çeşitli garanti ve depolama seçenekleriyle satılıyor olsa da gün itibariyle 1.099 TL'ye 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyonu ithalatçı garantisiyle almak mümkün.

2. Xiaomi Redmi S2

Listemize yine bir Xiaomi ile devam ediyoruz. Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi S2 dünya genelinde, özellikle Hindistan'da kırdığı satış rekorlarıyla konuşuluyor. Redmi 5 Plus ile benzer teknik özelliklere sahip olsa da daha iyi ön ve arka kameralar bulunduran Redmi S2, selfie tutkunları için biçilmiş kaftan. Yine garanti ve depolama seçeneklerine göre farklı fiyatlara sahip olan Redmi S2'nin fiyatları 1.199 TL'den başlıyor. Telefonu Xiaomi Türkiye Garantili olarak satın almak istediğinizde ise fiyatlar 1.329 TL seviyesine çıkıyor.

3. Huawei P Smart

Huawei'in Mate 10 Lite ve P20 Lite modellerinde de kullandığı Kirin 659 yonga setinden gücünü alan P Smart, benzerlerinden bir tık uygun fiyatlı olması sayesinde dikkat çekiyor. 5,65 inçlik 18:9 Full HD ekranıyla göz dolduran telefon, günümüz trendlerinden olan çift arka kamera kurulumuyla beraber geliyor. Huawei Türkiye Garantili olarak 1.459 TL seviyesinden satın alabileceğiniz cihaz, bu fiyata alınabilecek en mantıklı telefonlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

4. Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi'nin bir diğer fiyat/performans odaklı akıllı telefonu Redmi Note 5, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. Redmi 5 Plus'a göre daha iyi bir işlemci ile gelen telefon, ön ve arka kameralarıyla da çok iyi işler başarıyor. Yapay zeka destekli çift arka kameraya sahip olan cihaz, 6 inçlik 18:9 Full HD IPS ekranla birlikte geliyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneği ve ithalatçı garantili olarak 1.385 TL'ye alınabilen cihaz, Xiaomi Türkiye Garantili olarak alınmak istendiğinde 1.679 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Xiaomi Türkiye Garantili olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle almak istediğinizde ise 1.799 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacaksınız.

5. Nokia 8

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setinden alan Nokia 8, bulunduğu fiyat aralığında oldukça iyi bir tercih. Çerçevesiz ekran trendlerine uymayan Nokia, geçtiğimiz yılın modeli olan Nokia 8 ile günümüz amiral gemilerine kafa tutuyor. 2K çözünürlüğünde 5,3 inçlik IPS ekrana sahip olan cihaz, kamera özellikleri bakımından da gayet yeterli. 1.959 TL'ye Nokia Türkiye Garantili olarak satın alabileceğiniz telefon, bulunduğu fiyat aralığında çok iyi işler çıkarıyor.

6. Sony Xperia XZ1

Tasarımsal açıdan 2018 yılına ayak uyduramayan Sony, yine de Xperia XZ1 modeliyle oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Tasarımdan bağımsız düşünüldüğünde mükemmel diyebileceğimiz bu cihaz, gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Oldukça iyi kamera özelliklerine de sahip olan Xperia XZ1, Sony Türkiye Garantili olarak 1.999 TL'ye alınabilir durumda.