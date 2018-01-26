Roket, araba ve şapka satan Elon Musk’ın şehirlerin altını deşip trafik sorununa çözüm getiren şirketi The Boring Company, kazmayı küreği bırakıp alev silahı üretecekmiş. Açıklamalar direkt Musk’ın ağzından gelse de hala bunun bir şaka olduğu düşünülüyor.

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, kurduğu bütün şirketlerle, o şirketlerin çalışma alanlarında ekosistem inşa etmeyi çok seviyor. Örneğin Tesla temelde bir elektrikli otomobil üreticisiyken, dünyanın en büyük bataryasını üreten enerji şirketi, güneş enerjisi paneli gibi davranan kiremitlerle de yapı şirketi olabiliyor. Ancak tüm adımların ortak bir amacı var: Ucuz elektrik.

Musk’ın yakın zamanda dünya çapında faaliyete geçireceği bir diğer önemli şirket ise Boring Bompany. An itibariyle Los Angeles kentinin altını delik deşik edip, trafikteki araçların belirli mesafeleri, tüneldeki demir yollarından gitmesini sağlayacak. Buraya kadar her şey normal.

Son aylarda basit bir şapka üretip 50.000 adet satış hedefi koyan Boring, elde eldilen gelirle projelerini finanse edecek. Hatta bir dönem Musk, kendisini şapka satıcısı olarak tanımlamış ve doğrudan kampanya için ter dökmüştü. Fakat şakaları çok seven yapısıyla kendisi şöyle bir tweet attı:

“50 bin şapkadan sonra, The Boring Company’den alev silahını satmaya başlayacağız”

Alev silahı mı?

Elon Musk, bazen ilginç söylemlerde bulunup bunları şaka da olsa gerçekleştirmiş bir girişimci. Fakat alev silahının mantığı nedir inanın bilemiyoruz. Haliyle konu hemen küresel tartışma platformu Reddit üzerine taşındı ve bazı kullanıcılar, daha önce girdikleri boringcompany.com/flamethrower adında bir adresin bulunduğunu ve sitenin girişte tek bir şifre istediğini belirttiler. Tartışmalar alevlenirken, sitedeki şifrenin tırnak işaretleri olmadan “flame.” olduğu bilgisi dolaşmaya başladı. Ancak bu şifre -çok denendiğinden olacak- sonradan değiştirildi.

Şifreyi başarılı bir şekilde giren kullanıcılar, açılan sayfada karşılarına çıkan şeyle bir kez daha şaşırdılar:

600 dolar değerinde bir Boring Company Alev Silahı öylece ön siparişe açık bir şekilde karşılarına çıkıyordu. Açıklamalarda ise “Yukarıdaki resim prototiptir” ve “Nihai üretimde alev silahı daha iyi olacak” açıklaması vardı.

Musk’ın bu girişiminin tünellerle ya da diğer girişimlerinden birisiyle ne ilgisi var bilmiyoruz. Zaten resmi açıklama yapılmadı ve ürünün şakadan ibaret olup olmadığı da belli değil. Ardında neyin olduğu muhtemelen yakın zamanda ortaya çıkacaktır, gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.