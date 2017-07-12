Huawei, KFC Markalı Bir Akıllı Telefonla Geliyor!

Çünkü arkadaşlar, insanlara kızarmış tavukları kırmızı KFC logolu bir telefondan daha iyi hatırlatan bir şey olamazdı. Telefon, nelerin döndüğünü bir türlü kestiremediğimiz Çin pazarında satışa sunulacak.

Dünyaca ünlü tavuk zinciri KFC, yaptığı tanıtım kampanyaları, ortaklıkları ve reklamlarıyla her zaman gündem olmayı başarmıştır. Ancak durum bu kez farklı: Koskoca KFC ekibi kızartma fritözlerini sakince bırakıp, Huawei gibi bir dev ile el sıkıştı ve kendi telefonlarını üretmek istedi. Evet, bu okuduklarınız tamamen gerçek.

Telefon bu yıl 30. yılını kutlayan KFC’nin mobil uygulaması ön yüklü olarak gelecek. Cihazın tekik özelliklerine dair net bir açıklama yapılmazken, 16 ve 32 GB’lık iki hafıza seçeneği ile geleceği söylentiler arasında.

Satış rakamlarının hangi düzeyde olacağı hakkında bir öngörüde bulunmak zor. Özel bir seri olarak sınırlı sayıda üretilecek cihazın ülkemizde satışa çıkma ihtimali şu an için gözükmüyor. KFC, diğer fast food markaları gibi Asya pazarında kendine yer edinmek için uzun yıllardır emek veriyor.