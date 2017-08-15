Alan Adı Emojiden Oluşan Web Sitesi Satın Alabilirsiniz!

Emojilerden oluşan bir alan adı alarak sitenizin trafiğini arttırabilirsiniz. Emoji alan adlarının ücretleri yıllık 45 dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyor.

Emojiler artık bir dil haline geldi ve hayatın her yerinde karşılaşabiliyoruz. Öyle ki artık emojiden oluşan bir web adresi almanız dahi mümkün.

xn--f28h.to sitesinde dilediğiniz emojinin alan adını alabilirsiniz. Sitenizin ismi bir gülen surat ya da sevdiğiniz bir simge olabilir.

Sıradan bir emojiyi yıllık 45 dolara alabiliyorsunuz. Ancak gözlerinden kalp çıkan surat gibi ‘özel’ emojileri almak için yıllık 10 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Şu an için yalnızca ‘.to’ uzantısı ile alan adı alabiliyorsunuz. Ancak diğer TLD’ler de(üst seviye alan adı) emoji desteği sunduğunda başka uzantılarla da emoji alan adları almak mümkün olacak.

Emoji şeklindeki alan adları özellikle şirketlerin web sitelerinin trafiğini arttırmak için iyi bir yöntem olabilir. Örneğin; bir müzik şirketi müzikçalar emojisinin alan adını ya da bir petshop zinciri kedi, köpek şeklinde bir emoji alan adı alabilir. Troll arkadaşlar için baştan söyleyelim, gülen kaka emojisi çoktan alındı.

Bir emoji alan adı almak ya da yalnızca ne olduğuna bakmak isterseniz buraya tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz.