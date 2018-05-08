Alan Turing, belki adı çok fazla bilinen bir matematikçi değil. Ancak kendisi 20. yüzyılın en büyük dahilerinden ve çalışmaları ölümünden onlarca yıl sonra hayat kurtarabilir.

Alan Turing'in adını ilk kez duyuyorsanız, yazımıza kendisini kısaca bir tanımakla başlayalım. Bildiğiniz gibi Almanya, 2. Dünya Savaşı esnasında, Enygma adı verilen bir şifreleme makinesi geliştirmişti. Bu makine hiçbir şekilde kırılamıyor ve cepheye giden askeri mesajların istihbaratı sağlanamıyordu. İşte Turing, bu şifreleme yöntemini kıran kişiydi. Geliştirdiği Bombe isimli makine sayesinde hem savaş kahramanı sayıldı, hem de geliştirdiği yöntemle dijital bilgisayarların geliştirilmesinin de önünü açtı.

Kendisinin eşcinsel olduğunu açıklaması sonrası hapse girmesi karşılığında hadım edilmesi ve intiharı, belki de başka bir yazının konusu olabilecek trajik şeyler. Bugün değineceğimiz konu, kendisinin biyokimya üzerine yazdığı bilimsel bir makale. Bu makale özet olarak tepkimeye girmiş ve tepkimeyi tetikleyen/inhibe eden iki kimyasalın karmaşık yapılar oluşturabileceğini öne sürüyordu. Bu teori, üzerinden 4 yıl geçtikten sonra deneyle de ispatlanmıştı.

Çin'in Zhejiang Universitesi'ndeki bilim insanları, Turing'in bu teorisini kullanarak deniz suyundaki tuzu ayrıştırarak, suyu içilebilir hale getirmeye çalışıyor. Deniz suyunu içilebilir hale getirmekle ilgili geçmişte de çalışmalar yapılmış, ancak şu an Turing'in teorisi üzerinden gidilerek yapılan çalışmalar kadar etkili bir yöntem bulunamamıştı.

Dünya genelindeki kuraklık ve iklim değişikliklerini de göz önüne alırsak, dünyayı hem kısa, hem de uzun vadede ciddi bir kuraklık bekliyor. Turing'in teorisi baz alınarak geliştirilen bir yarı geçirgen zar aracılığı ile tuzdan arındırılarak su elde etmek kolaylaşacak. Umuyoruz bu proje kısa sürede hayata geçer ve en azından dünyanın gözle görülür büyük sorunlarından biri hayatımızdan çıkar.