11. Finans Kongresi, alanında uzman olan finansçılar ve şirket CFO’larını üniversite öğrencileri ile bir araya getirerek geleceğin finansçılarına yeni bir ışık tutmayı hedefliyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu, bu sene 11.sini düzenleyeceği Finans Kongresi adlı etkinlik ile tüm Türkiye’deki üniversite öğrencilerine finans dünyasını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Finans dünyasındaki gelişmeler, finansal teknoloji gibi konuları konuşmak ve deneyimlerini paylaşmak üzere alanında uzman finansçıları ve şirket CFO’larını öğrenciler ile buluşturuyor.

25-26 Kasım 2017 tarihinde Ankara MEB Şura Salonu’nda tüm üniversite öğrencilerine açık olarak paneller ve seminerler şeklinde gerçekleştirilecek etkinliğin teması ‘’Finans Alanında Dijitalleşme’’ olacak. Ayrıca etkinlik, katılımcıların da sorular yöneltebileceği interaktif bir şekilde gerçekleşecek.

Alanlarında uzman finansçılar olan Belgin Maviş, Burhan Eliaçık, Murat Sağman, Gökhan Şen, Yaşar Erdinç ve Zümrüt İmamoğlu gibi isimlerin katılacağı etkinlik hakkında detaylı bilgi için finanskongresi.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

En az 8 oturuma katılan katılımcılara ‘Finans Kongresi Sertifikası’ verileceği ve konaklama opsiyonunun da olduğu biletlere ulaşmak için buraya, Facebook Etkinlik sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca biletlerinizi üniversitenizde bulunan kampüs liderlerinden de temin edebilirsiniz!