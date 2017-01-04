Alarm.com, Akıllı Güvenlik Sistemini CES 2017'de Tanıttı

Alarm.com, makine öğrenimi kullanan akıllı güvenlik sistemini CES 2017’de tanıttı.

Günümüzde ev, ofis vb. yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla güvenlik kameraları kullanılıyor. Ancak güvenlik kameraları sabit oldukları için görebilecekleri alan kısıtlı. Hiçbir kör nokta kalmaması için hemen hemen her yere kamera yerleştirmek de pek verimli bir çözüm değil. Hele ki bu iş için drone’lar kullanılabilecekken…

Alarm.com bu tarz bir akıllı güvenlik sistemini CES 2017’de tanıttı. Alarm.com’un akıllı güvenlik sisteminde, güvenlik kameralarının yerini drone’lar alıyor ve bu drone’lar, izlenilmesi istenen bölgede devriye görevi yapıyorlar. Bu akıllı güvenlik sistemi, “Insights Engine” (Kavrayışlar Motoru) adı verilen ve korunan bölgedeki haneye tecavüz ya da su sızıntısı gibi beklenmedik olayları tespit edebilmek için etrafa yerleştirilen sensörleri sürekli olarak izleyen bir makine öğrenimi algoritması kullanıyor. Sistem sıradışı bir şey tespit ederse, Qualcomm’un Snapdragon Flight Drone platformunu temel alan otonom drone’ları olayı araştırmaları için gönderiyor. Bu drone’lar olayın gerçekleştiği yerde toplanarak kullanıcının telefonuna gerçek zamanlı görüntüleri yolluyorlar. Kullanıcı bu görüntüleri, Alarm.com’un merkezi izleme tesisine ya da doğrudan acil durum ekiplerine gönderebiliyor.