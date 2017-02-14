Albert Einstein'a Ait Olduğunu Duyunca Şaşıracağınız 4 İcat

Fizik alanında yaptığı çalışmalarla tüm insanlığın evrene olan bakış açısını değiştiren Albert Einstein'ın icatları sadece bunlarla sınırlı kalmamış.

Dünya tarihine sunduğu katkılarla insanlık tarihinin en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul ettiğimiz Albert Einstein, ortaya attığı teorilerle ve özellikle evrenle ilgili yaptığı çalışmalarla hepimiz için önemli bir isim. Peki Albert Einstein'ın icatlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını biliyor musunuz?

Esneyebilen takım elbise

Eğer yemek yemeyi seviyorsak ve spor yapmaya pek de vakit bulamıyorsak kilo almak kaçınılmaz. Tüm bunlar bir yana kilo aldığınızda eski kıyafetlerinizin size küçük gelmesi de epey bir dert. Bu sorunu düşünen Albert Einstein, kendi kendine esneyebilen bir takım elbise icat etmiş. Bu ilginç elbise tasarımsal olarak pek de dikkat çekici görünmese de aslında ilginç bir fikirmiş.

Ses kayıt cihazı

Albert Einstein'ın en iyi dostlarından biri Charlie Chaplin olduğunu düşünürsek Einstein'ın medya dünyasına pek de uzak olduğu söylenemez. Tüm bu sesleri kaydetmeyi akıl eden Albert Einstein, bir ses kayıt cihazı icat etmiş ve bir süre boyunca Rudolf Goldschmidt ile cihazların üretimini sürdürmüş.

Kendini ayarlayabilen kamera

Medya dünyasına pek de uzak olmadığını söylediğimiz Albert Einstein, bu alanda da önemli adımlar atan kişilerden biri olmuş. Dışarıdan gelen ışık miktarına göre kendini ayarlayabilen lens icat eden Einstein bu projesini tam anlamıyla hayata geçiremese de böylelikle kamera endüstrisine de önemli bir katkıda bulunmuş.

Buzdolabı

Toksit dumanlarını sızdırarak insanların ölümüne neden olan buzdolaplarını duyan Albert Einstein öğrencisi Leo Szilard ile birlikte sabit bir basınca sahip ve herhangi bir parçası olmayan güvenli bir buzdolabı icat etmiş. Bu buzdolabının soğuk kalabilmesi içinse dışarıdan güneş ışığı alması gerekiyor.